https://sputniknews.com.tr/20230322/beyaz-saray-si-ile-putinin-gorusmesi-savasin-yakin-zamanda-bitecegine-dair-umut-vermedi-1068588233.html

Beyaz Saray: 'Şi ile Putin'in görüşmesi umut vermedi'

Beyaz Saray: 'Şi ile Putin'in görüşmesi umut vermedi'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T00:39+0300

2023-03-22T00:39+0300

2023-03-22T00:41+0300

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Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Rusya ve Çin Devlet Başkanlarının Moskova'daki görüşmelerinin ardından yayımladıkları ortak açıklamayla ilgili konuşan Kirby, "İki taraf, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uyulması gerektiğini ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Yani buna biz de katılıyoruz" dedi.Kirby, BM'nin ilgili maddelerinin Rusya'nın bir başka BM üyesi olan Ukrayna topraklarından çekilmesi gerektiği anlamına geleceğini kaydetti. Kirby ayrıca, Çin'in, yapıcı bir rol oynamak istiyorsa, Rusya'ya Ukrayna'dan çekilmesi konusunda baskı yapması gerektiği görüşünü savundu.Şi ve Putin'in görüşmelerinden operasyonun gidişatını değiştirecek bir sonuç çıkmadığını belirten Kirby, "Bugünkü toplantının, bize, savaşın yakın zamanda biteceğine dair büyük umutlar verdiğini düşünmüyorum" dedi.

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john kirby, abd, çin, rusya