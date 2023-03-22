https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-yanik-depremden-sonra-350-bin-koruyucu-aile-65-bine-yakin-da-evlat-edinme-basvurusu-oldu-1068611539.html

Bakan Yanık: Depremden sonra 350 bin koruyucu aile, 65 bine yakın da evlat edinme başvurusu oldu

Bakan Yanık: Depremden sonra 350 bin koruyucu aile, 65 bine yakın da evlat edinme başvurusu oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, depremlerin ardından koruyucu aile ve evlat edindirme başvurularında kıyas edilemez bir artış yaşandığını belirterek... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T13:44+0300

2023-03-22T13:44+0300

2023-03-22T13:48+0300

türkiye

derya yanık

koruyucu aile

deprem

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde gerçekleştirilen “Türkiye Çocuk Araştırması” sonuçlarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.TÜİK İstatistik Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, araştırma sonuçlarını merakla beklediklerini ifade ederek, aştırmanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye Çocuk Araştırması’nın ilk kez yapıldığını hatırlatan Yanık, ileriki günlerde 1. Çocuk Şurası’nı gerçekleştireceklerini kaydetti. Araştırma sonuçlarında yer alan çocukların haklarına saygı duyulma oranlarında kız çocuklarının daha düşük olmasına dikkati çeken Yanık, “Bu bize aslında toplumun kız ve erkek çocuklarının haklarını teslim noktasındaki tutumunu da işaret ediyor. Demek ki burada toplumsal dönüşümle alakalı da yapmamız gereken daha çok şey var” diye konuştu.'Her türlü ayrımcılığın önüne geçtik'Çocukları insanlığın ortak mirası ve sorumluluğu olarak kabul ettiklerini dile getiren Yanık, “Çocuklarımızı iyi yetiştirmek bizim için sadece kamusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Biz insan odaklı ve hak temelli politikalarımızla öncelikle fırsat eşitliği sağladık ve her türlü ayrımcılığın önüne geçtik” ifadelerini kullandı.Yanık, çocuklara yönelik çalışmaların ana gayesinin onları hayata en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu anlatarak şöyle devam etti:Kendi aileleriyle yaşama imkanı olmayan çocuklar için evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri programlarını yürüttüklerini hatırlatan Yanık, “2002 yılından 2023 Şubat ayına kadar geçen süreçte toplam 19 bin 10 çocuğumuz yeni ailelerine kavuştular. Koruyucu ailede ise 2023 Şubat ayı itibarıyla 9 bin çocuğumuz 7 bin 432 koruyucu ailenin yanında yuvalarına kavuştular” dedi.Bakan Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından koruyucu aile ve evlat edinme başvurularında artış yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde 14 bin 304 çocuğa hizmet verdiklerini ifade eden Yanık, “AK Parti olarak göreve başladığımızda koruyucu aile yanında çocuk sayısı 500’dü, bugün yaklaşık 9 binin üzerinde” Bakan Yanık, akran zorbalığının önlenmesine de dikkati çekerek, “Ne olursa olsun binde bir bile olsa bizim sonuç itibarıyla dikkate almamız gereken bir vaka. Önleyici, koruyucu tedbirlerle beraber üzerinde çalışmamız gereken bir vaka olduğu bir gerçek” değerlendirmesini yaptı.Hakların öğrenilmesi noktasında çocukların daha çok desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yanık, Türkiye Çocuk Araştırması’nı güncel verilere ulaşmak adına belirli aralıklarla tekrarlamayı hedeflediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:“Ulaşılan veriler güçlü bir toplum inşa etmek adına çocukların ve gençlerin potansiyelini en doğru şekilde açığa çıkarmanın önemini gerçek verilerle ortaya koymuştur. Araştırmayla ulaştığımız veriler çocuk alanında yürüttüğümüz hizmetleri belirlememizde bize güncel bilgi sağlayacak ve çalışmalarımızın kapsamını ve kuşkusuz hızını arttıracak.”

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derya yanık, koruyucu aile, deprem, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı