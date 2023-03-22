https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-kurum-su-an-itibariyla-depremden-etkilenen-11-ilde-46-bin-300-konutun-yapim-sureci-basladi-1068620141.html
Bakan Kurum: Şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı
Bakan Kurum: Şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T15:37+0300
2023-03-22T15:37+0300
2023-03-22T15:56+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
deprem
konut
inşaat
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız" dedi.Bakan Kurum şöyle devam etti:"Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 17 bin 902 konutun temelleri atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz."
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murat kurum, deprem, konut, inşaat
murat kurum, deprem, konut, inşaat
Bakan Kurum: Şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı
15:37 22.03.2023 (güncellendi: 15:56 22.03.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kalıcı konutlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ımızda atıyor olacağız" dedi.
Bakan Kurum şöyle devam etti:
"Yarın inşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta bütün ilçelerimizde eş zamanlı olarak temellerimizi atacağız. Depremden 46 gün sonra 17 bin 902 konutun temelleri atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte büyük hüzne boğulduğumuz süreçte aynı anlayışta biz de vatandaşlarımızı evlerine yerleştirebilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2-3 ay içinde 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz."