https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-cavusoglu-barzani-yardim-vakfi-baskani-musa-ahmed-barzani-ile-gorustu-1068627908.html

Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Barzani Yardım Vakfı Başkanı Musa Ahmed Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Barzani Yardım... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T18:08+0300

2023-03-22T18:08+0300

2023-03-22T18:08+0300

politika

dışişleri bakanı

mevlüt çavuşoğlu

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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Barzani Yardım Vakfı Başkanı Barzani'ye, destek ve dayanışmaları için teşekkür ettiklerini belirtti.Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye-Yunanistan arasındaki Ortak Eylem Planı'nın 4. Pozitif Gündem Toplantısı için Ankara’ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Costas Fragoyiannis ile sohbet ettiklerini aktardı.

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Sputnik Türkiye

dışişleri bakanı, mevlüt çavuşoğlu