https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-bilgin-en-dusuk-emekli-ayligi-ve-bayram-ikramiyeleri-artacak-1068609524.html
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyeleri artacak
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyeleri artacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T13:01+0300
2023-03-22T13:01+0300
2023-03-22T13:25+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
vedat bilgin
çalışma
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Hükümet, emekliye zam için harekete geçti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir görüşme gerçekleştirdi.Buradaki konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.'Ciddi rahatlama sağlayacak'Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi ve sözlerine şunları ekledi:Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230312/emekli-ayliklarinda-artis-talebi-en-dusuk-emekli-ayligi-asgari-ucret-seviyesine-yukseltilmeli-1068151740.html
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emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, vedat bilgin, çalışma
emekli, emekli maaşı, emekli ikramiyesi, vedat bilgin, çalışma
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyeleri artacak
13:01 22.03.2023 (güncellendi: 13:25 22.03.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı. Çalışma hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Hükümet, emekliye zam için harekete geçti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir görüşme gerçekleştirdi.
Buradaki konuşmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını açıkladı.
'Ciddi rahatlama sağlayacak'
Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirdi ve sözlerine şunları ekledi:
"Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.
Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.