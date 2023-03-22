https://sputniknews.com.tr/20230322/ayse-kose-kentlesme-ve-gecekondu-siyaseti-turkiyede-siyasi-patronaj-iliskileri-ile-sekilleniyor-1068629671.html

Ayşe Köse: 'Kentleşme ve gecekondu siyaseti Türkiye'de siyasi patronaj ilişkileri ile şekilleniyor’

Ayşe Köse: 'Kentleşme ve gecekondu siyaseti Türkiye'de siyasi patronaj ilişkileri ile şekilleniyor’

Türkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kentleşme ve Yerel Yönetişim... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T19:25+0300

2023-03-22T19:25+0300

2023-03-22T19:25+0300

hafta sonu halleri

hafta sonu halleri

erdal kaplanseren

radyo sputnik

sabancı üniversitesi

ayşe köse badur

istanbul politikaları merkezi

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12 Mart Hafta Sonu Halleri 12 Mart Hafta Sonu Halleri

Sabancı Üniversitesi bünyesinde, özerk bir düşünce kuruluşu olan İstanbul Politikalar Merkezi; İklim Değişikliği, Demokratikleşme ve Kurumsal Reform, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk ile koordinatörlüğünü Ayşe Köse Badur’un yaptığı Kentleşme ve Yerel Yönetişim alanlarında çalışmalar yürütüyor. Merkeziyetçi kentleşme, gecekondu siyaseti, deprem sonrası yapılan evler ve ormanlık alanların inşası gibi konulara da odaklanan merkez, Türkiye ve dünya politikalarına çözüm önerileri sunuyor ve toplumun karşı karşıya olduğu meydan okumalara çözüm önerileri geliştiriyor.İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Koordinatörü Ayşe Köse Badur, Hafta Sonu Halleri’nde şu bilgileri paylaştı:TÜBİTAK ile kent çalışmalarıTürkiye'de kentleşme ve gecekondu siyasetiMerkeziyetçi kentleşme ve kamu yönetimiKent kültürü ve değişimOrmanlık alanların kullanımı ve deprem sonrası yapılan evlerle ilgili sorunlarİstanbul Politikalar Merkezi hakkında bilmeniz gerekenlerTürkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan İstanbul Politikalar Merkezi (İPM); siyaset, ekonomi, teknoloji, enerji ve çevre gibi farklı alanlarda politika analizleri ve önerileri sunarak Türkiye ve dünya gündemine katkıda bulunmak amacıyla 2001'de Sabancı Üniversitesi bünyesinde kuruldu.Akademisyenler, politika yapıcılar, sivil toplum temsilcileri ve medya mensuplarından oluşan geniş bir ağa sahip olan İPM, bu sayede yerel ve uluslararası politikaların belirlenmesine yönelik bilgi ve tecrübelerini kullanarak, toplumun karşı karşıya olduğu meydan okumalara çözüm önerileri geliştiriyor. Ayrıca, konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek, katılımcılara bilgi paylaşımı ve fikir alışverişi imkanı sağlıyor.Özellikle Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri, demokrasi, insan hakları, enerji politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği gibi konulara odaklanan kuruluş, politika belirleyicileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, düzenli olarak raporlar, makaleler ve analizler yayımlıyor.Türkiye ve dünya politikalarına yönelik analizler, araştırmalar ve öneriler sunan önemli bir düşünce kuruluşu olan İstanbul Politikalar Merkezi, kapsamlı çalışmaları ve etkinlikleriyle, ülke ve dünya gündemine katkı sağlamayı hedefliyor.

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2023

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

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Erdal Kaplanseren https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/07/1064297095_95:0:539:444_100x100_80_0_0_5e2c61fa252c6eb025b015dbf4f7b226.jpg

hafta sonu halleri, erdal kaplanseren, radyo sputnik, sabancı üniversitesi, ayşe köse badur, istanbul politikaları merkezi, аудио