https://sputniknews.com.tr/20230322/arsiv-belgeleri-belarustaki-hatin-koyu-sakinlerini-ukraynali-milliyetciler-yakti------1068622109.html
Arşiv belgeleri: Belarus'taki Hatın köyü sakinlerini Ukraynalı milliyetçiler yaktı
Arşiv belgeleri: Belarus'taki Hatın köyü sakinlerini Ukraynalı milliyetçiler yaktı
Yeni arşiv belgelerine göre, Belarus’taki Hatın köyü sakinlerini diri diri yakanlar 118. Ukrayna Polisi Taburu elemanlarıydı. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T16:32+0300
2023-03-22T16:32+0300
2023-03-22T16:35+0300
dünya
belarus
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milliyetçi
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arşiv
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İlk olarak RIA Novosti tarafından ‘Zaman Aşımı Olmayan’ proje çerçevesinde yayınlanan yeni arşiv belgelerine göre, 80 yıl önce Belarus'un Hatın köyündeki sivilleri diri diri yakanlar Ukraynalı milliyetçilerdi. Minsk'in 54 kilometre kuzeybatısında bulunan Hatın köyü sakinleri, 22 Mart 1943'te Naziler ve onların yandaşları olan Ukraynalı 118. Polis Taburu tarafından büyük çiftlik ahırına toplanarak diri diri ateşe verildi. Yangında 75'i çocuk 149 kişi can verdi. Sovyet dönemindeki resmi anlatıma göre soykırım eyleminden Alman faşistler sorumlu tutulmuş, Ukraynalı infazcıların dahli gizlenmişti. Yeni belgeler arasında, Hatın katliamına katılanlardan 118. Polis Taburu'nun eski makineli tüfekçisi Batı Ukraynalı Ostap Knap’ın 20 Ekim 1988'de Minsk'te düzenlenen sorgu protokolünün bir fotokopisi bulunuyor. Sorgulama, Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti savcılığı tarafından gerçekleştiriliyor. Knap sorgusunda, 118. Polis Taburu'nun Hatın sakinlerini bir ahırda topladığını belirterek, “Tüm insanlar ahıra kapatıldıktan sonra, kapının karşısına arkasında (makineli tüfekçi) Leşenko’nun olduğu bir ağır makineli tüfek yerleştirildi. Ardından kimin emir verdiğini bilmiyorum ama tabur komutanı Smovskiy'nin tercümanı Lukoviç, elinde bir meşale ile koşarak ahırın çatısındaki samanları ateşe verdi. Ahır alev aldı” ifadelerini kullanıyor. 'Ahırdan hiç kimse sağ çıkamadı' Knap, ifadesinin devamında 22 Mart 1943'te Hatın köyünde olanları şöyle anlatıyor: "Hatın köyünün tüm sakinleri ahıra toplandı: erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Birçok kadın kucağında bebek taşıyordu. Yürüyebilen çocuklar anne babalarının ellerini tutarak yürüyordu .İnsanlar ahıra toplanmaya başladığında, ağlamaya ve çığlıklar atmaya başladı. Ahır ağır makineli tüfeklerle yay şeklinde kordon altına aldı. Ardından ateşe verildi."Çatı sazdandı ve hemen alev aldı. Ahırda korkunç çığlıklar yükseldi, ölüme mahkum insanlar kapıyı kırmaya çalıştı. İnfaz yerinin kordonunda duran bütün polisler ahırdakilerin üzerine ateş açtı. Ağır ve hafif makineli tüfeklerle ateş ettiler. Ben de tüfekle ateş ettim, en az beş el ateş ettim.” 118. Tabur'a bağlı 1. bölüğün tüm polislerinin ahırdaki insanlara ateş açtığını söyleyen Knap, "Ahırın tamamını alevler sarınca ateş etmeyi bıraktılar. Bir süre sonra içerideki insanların çığlıkları ve feryatları durdu. Hiç biri oradan çıkamadı” diye ekliyor.Ukrayna 118. Polis Taburu, Temmuz 1941'de kurulan ve Babi Yar'daki Yahudilerin toplu infazlarına katılan Ukraynalı Milliyetçi-Melnikistler Örgütü temelinde oluşturuldu.
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belarus, ukrayna, milliyetçi, köy, yakma, belge, arşiv
belarus, ukrayna, milliyetçi, köy, yakma, belge, arşiv
Arşiv belgeleri: Belarus'taki Hatın köyü sakinlerini Ukraynalı milliyetçiler yaktı
16:32 22.03.2023 (güncellendi: 16:35 22.03.2023) Abone ol
Yeni arşiv belgelerine göre, Belarus’taki Hatın köyü sakinlerini diri diri yakanlar 118. Ukrayna Polisi Taburu elemanlarıydı.
İlk olarak RIA Novosti tarafından ‘Zaman Aşımı Olmayan’ proje çerçevesinde yayınlanan yeni arşiv belgelerine göre, 80 yıl önce Belarus'un Hatın köyündeki sivilleri diri diri yakanlar Ukraynalı milliyetçilerdi.
Minsk'in 54 kilometre kuzeybatısında bulunan Hatın köyü sakinleri, 22 Mart 1943'te Naziler ve onların yandaşları olan Ukraynalı 118. Polis Taburu tarafından büyük çiftlik ahırına toplanarak diri diri ateşe verildi.
Yangında 75'i çocuk 149 kişi can verdi.
Sovyet dönemindeki resmi anlatıma göre soykırım eyleminden Alman faşistler sorumlu tutulmuş, Ukraynalı infazcıların dahli gizlenmişti.
Yeni belgeler arasında, Hatın katliamına katılanlardan 118. Polis Taburu'nun eski makineli tüfekçisi Batı Ukraynalı Ostap Knap’ın 20 Ekim 1988'de Minsk'te düzenlenen sorgu protokolünün bir fotokopisi bulunuyor.
Sorgulama, Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti savcılığı tarafından gerçekleştiriliyor.
Knap sorgusunda, 118. Polis Taburu'nun Hatın sakinlerini bir ahırda topladığını belirterek, “Tüm insanlar ahıra kapatıldıktan sonra, kapının karşısına arkasında (makineli tüfekçi) Leşenko’nun olduğu bir ağır makineli tüfek yerleştirildi. Ardından kimin emir verdiğini bilmiyorum ama tabur komutanı Smovskiy'nin tercümanı Lukoviç, elinde bir meşale ile koşarak ahırın çatısındaki samanları ateşe verdi. Ahır alev aldı” ifadelerini kullanıyor.
'Ahırdan hiç kimse sağ çıkamadı'
Knap, ifadesinin devamında 22 Mart 1943'te Hatın köyünde olanları şöyle anlatıyor: "Hatın köyünün tüm sakinleri ahıra toplandı: erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Birçok kadın kucağında bebek taşıyordu. Yürüyebilen çocuklar anne babalarının ellerini tutarak yürüyordu .İnsanlar ahıra toplanmaya başladığında, ağlamaya ve çığlıklar atmaya başladı. Ahır ağır makineli tüfeklerle yay şeklinde kordon altına aldı. Ardından ateşe verildi.
"Çatı sazdandı ve hemen alev aldı. Ahırda korkunç çığlıklar yükseldi, ölüme mahkum insanlar kapıyı kırmaya çalıştı. İnfaz yerinin kordonunda duran bütün polisler ahırdakilerin üzerine ateş açtı. Ağır ve hafif makineli tüfeklerle ateş ettiler. Ben de tüfekle ateş ettim, en az beş el ateş ettim.”
118. Tabur'a bağlı 1. bölüğün tüm polislerinin ahırdaki insanlara ateş açtığını söyleyen Knap, "Ahırın tamamını alevler sarınca ateş etmeyi bıraktılar. Bir süre sonra içerideki insanların çığlıkları ve feryatları durdu. Hiç biri oradan çıkamadı” diye ekliyor.
Ukrayna 118. Polis Taburu, Temmuz 1941'de kurulan ve Babi Yar'daki Yahudilerin toplu infazlarına katılan Ukraynalı Milliyetçi-Melnikistler Örgütü temelinde oluşturuldu.