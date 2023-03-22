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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' talebini reddetti
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' yönündeki talebini reddetti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T09:55+0300
2023-03-22T10:08+0300
2023 türkiye seçimleri
aym
anayasa mahkemesi (aym)
hdp
halkların demokratik partisi (hdp)
kapatma davası
seçim
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. Ancak HDP, Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.Ancak parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yaptığı toplantıda HDP’nin başvurusunu reddetti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/hdp-es-baskani-sancar-kapatma-davasi-secim-sonrasina-birakilsin-1068073919.html
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aym, anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kapatma davası, seçim
aym, anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kapatma davası, seçim

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' talebini reddetti

09:55 22.03.2023 (güncellendi: 10:08 22.03.2023)
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Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' yönündeki talebini reddetti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. Ancak HDP, Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.
Ancak parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yaptığı toplantıda HDP’nin başvurusunu reddetti.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
POLİTİKA
HDP Eş Başkanı Sancar: Kapatma davası seçim sonrasına bırakılsın, muhatabımız Kılıçdaroğlu
10 Mart, 11:43
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