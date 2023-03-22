https://sputniknews.com.tr/20230322/anayasa-mahkemesi-hdpnin-kapatma-davasi-kararinin-secim-sonrasina-ertelenmesi-talebini-reddetti-1068599797.html

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin 'kapatma davası kararının seçim sonrasına ertelenmesi' yönündeki talebini reddetti. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T09:55+0300

2023-03-22T09:55+0300

2023-03-22T10:08+0300

2023 türkiye seçimleri

aym

anayasa mahkemesi (aym)

hdp

halkların demokratik partisi (hdp)

kapatma davası

seçim

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkındaki kapatma davasında, sözlü savunma tarihini 14 Mart olarak belirlemişti. Ancak HDP, Kahramanmaraş ve Antakya merkezli depremler nedeniyle, sözlü savunmanın 3 ay ertelenmesi talep etti. Talebi değerlendiren AYM, 3 yerine 1 ay erteleme kararı verdi. Buna göre, HDP, Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davasına ilişkin 11 Nisan’da sözlü savunma yapacaktı.Ancak parti, sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.Anayasa Mahkemesi, HDP’nin başvurusunu gündeme aldı. Yüksek Mahkeme bugün yaptığı toplantıda HDP’nin başvurusunu reddetti.

https://sputniknews.com.tr/20230310/hdp-es-baskani-sancar-kapatma-davasi-secim-sonrasina-birakilsin-1068073919.html

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aym, anayasa mahkemesi (aym), hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kapatma davası, seçim