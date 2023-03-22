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SON DAKİKA | Akşener: AK Parti’de siyaset yapan kadınlar da 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasından rahatsız
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230322/aksener-ak-partide-siyaset-yapan-kadinlar-da-6284-sayili-kanunun-tartismaya-acilmasindan-rahatsiz-1068601682.html
Akşener: Mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım’la da amasız, omuz omuza duracağız
Akşener: Mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım’la da amasız, omuz omuza duracağız
İYİ Parti lideri Akşener, "AK Parti’de siyaset yapan kadınlar da 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasından rahatsız. mesele kadınların davası olduğunda... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
meral akşener
iyi parti
seçim
tbmm
ittifak
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Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.İYİ Parti liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Rafa kaldırdıkları, İstanbul Sözleşmesi…
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meral akşener, iyi parti, seçim, tbmm, ittifak
meral akşener, iyi parti, seçim, tbmm, ittifak

Akşener: Mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım’la da amasız, omuz omuza duracağız

10:55 22.03.2023 (güncellendi: 11:02 22.03.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti lideri Akşener, "AK Parti’de siyaset yapan kadınlar da 6284 sayılı kanunun tartışmaya açılmasından rahatsız. mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım’la da, elbette, amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız" dedi.
Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.
İYİ Parti liderinin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Rafa kaldırdıkları, İstanbul Sözleşmesi…
Hatırlayın: Kirli bir zihniyetin, dolduruşuna gelip, bir gece aniden, İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp attılar. Kendi imzaladıkları sözleşmeyi, kendileri reddettiler. Üstelik, uluslararası bir sözleşmeden, meclis kararı olmadan, hukuksuzca çıkmak istediler.
Bugün geldiğimiz noktada, görüyoruz ki; iktidarın, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkarak açtığı yolun sonu, artık, kadınların hayatını etkileyecek, yeni tartışmalara çıkıyor. 6284 sayılı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, bugün, “birileri” tarafından, tartışmaya açılıyor.
Ancak, artık bu durumdan rahatsız olan sadece biz değiliz. Bizzat AK Parti’de siyaset yapan kadınlar da rahatsız… AK Parti’nin Aile Bakanı bile, o koltukta otururken, böylesine ucube bir tartışmayı, millete açıklayamayacaklarını biliyor. AK Parti’nin grup başkanvekili bile, bu tartışmadan duyduğu rahatsızlığı, dile getiriyor.
Bu ülkede doğruları savunan, her kadın gibi Sayın Özlem Zengin de, yaşadığı çirkinlikleri kadın olduğu için yaşıyor. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz, ne kadar farklı olursa olsun, mesele kadınların davası olduğunda, Özlem Hanım’la da, elbette,
amasız, fakatsız, omuz omuza duracağız.
2023 yılında, insanlarımız, alt geçitte boğuluyor. Böyle bir rezalet olabilir mi?
İnsanlarımız hâlâ, psikolojik olarak yıkılmış durumdayken ve üzerine bir de, sel felaketi yaşanmışken bu ülkenin, Tarım ve Orman Bakanı çıktı ve ne dedi biliyor musunuz? “Sel 15 canımızı aldı. Ama toprak da suya kavuştu.”
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