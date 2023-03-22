Adıyamanlı depremzede: Babamın acısını yaşamadan bankacı aradı, ‘kredi borcu var acele edin' dedi

“Ailesi esnaf olan arkadaşlarımın da ailelerinden ticari kredi çekenler var ve onların kredileri de kapanmadı. Biz öğrenciyiz, bizim gelirimiz yok nasıl ödeyebiliriz ki? Bankayla konuştuğumuzda verilen rakamın şu an için geçerli olduğunu söyledi ve ‘ödemediğiniz sürece faiz binecek’ dedi. Derdimi dile getirmeye çalıştım ama ulaşabildiğim bir devlet yetkisi bu zamana kadar olmadı. Bizlere yardım edilmesini istiyoruz. Borcu kapatamıyorlarsa bile faizi durdurmalarını istiyoruz."