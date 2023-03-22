https://sputniknews.com.tr/20230322/adiyamanli-depremzede-babamin-acisini-yasamadan-bankaci-aradi-kredi-borcu-var-acele-edin-dedi-1068633689.html
Adıyamanlı depremzede: Babamın acısını yaşamadan bankacı aradı, ‘kredi borcu var acele edin' dedi
Adıyamanlı depremzede: Babamın acısını yaşamadan bankacı aradı, ‘kredi borcu var acele edin' dedi
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Adıyamanlı depremzede bir üniversite öğrencisi, depremde anne ve babasını kaybettikten sonra... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T21:34+0300
2023-03-22T21:34+0300
2023-03-22T21:35+0300
akşam postasi
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depremzede
kredi
banka
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Deprem bölgesinde bankalar depremzedelerin bireysel kredi ve kart borçlarını sildi ancak ticari krediler kapsam dışı kaldı. Bu nedenle vefat eden kişilerin ticari kredi borçları mirasçılarına devroldu. Anne ve babasını kaybettikten sonra bir kamu bankasının kendisinden 500 bin liralık kredi borcunu istediğini anlatan Ayşe Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu.Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Ayşe Hanım’ın anlattıklarından satırbaşları şöyle:'Faizi durdursunlar'
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Atilla Güner
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, deprem, depremzede, kredi, banka
radyo, deprem, depremzede, kredi, banka
Adıyamanlı depremzede: Babamın acısını yaşamadan bankacı aradı, ‘kredi borcu var acele edin' dedi
21:34 22.03.2023 (güncellendi: 21:35 22.03.2023) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan Adıyamanlı depremzede bir üniversite öğrencisi, depremde anne ve babasını kaybettikten sonra bir kamu bankasının kendisinden 500 bin liralık kredi borcu istediğini anlattı.
Deprem bölgesinde bankalar depremzedelerin bireysel kredi ve kart borçlarını sildi ancak ticari krediler kapsam dışı kaldı. Bu nedenle vefat eden kişilerin ticari kredi borçları mirasçılarına devroldu. Anne ve babasını kaybettikten sonra bir kamu bankasının kendisinden 500 bin liralık kredi borcunu istediğini anlatan Ayşe Hanım, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’nın konuğu oldu.
Hacettepe Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Ayşe Hanım’ın anlattıklarından satırbaşları şöyle:
“Depremi Adıyaman’da aile apartmanında yaşadım. Annem ve babam hayatını kaybetti. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Tek çocuğum. Babam fırıncıydı ve işini sürdürebilmek için Ziraat Bankası’ndan 500 bin TL ticari kredi çekmişti. Bankayla görüştüğümde krediyi kapatamayacaklarını söylediler. Annemin de özel bir bankadan kredisi vardı ama onlar krediyi kapattılar. Borcun tamamı bana kaldı. Ben daha acımı yaşayamadan bu yük de üzerime yüklendi. Fırında çalışan işçiler de çalışmak istemiyoruz deyip gittiler, fırın şu an çalışmıyor.”
'Faizi durdursunlar'
“Ailesi esnaf olan arkadaşlarımın da ailelerinden ticari kredi çekenler var ve onların kredileri de kapanmadı. Biz öğrenciyiz, bizim gelirimiz yok nasıl ödeyebiliriz ki? Bankayla konuştuğumuzda verilen rakamın şu an için geçerli olduğunu söyledi ve ‘ödemediğiniz sürece faiz binecek’ dedi. Derdimi dile getirmeye çalıştım ama ulaşabildiğim bir devlet yetkisi bu zamana kadar olmadı. Bizlere yardım edilmesini istiyoruz. Borcu kapatamıyorlarsa bile faizi durdurmalarını istiyoruz."