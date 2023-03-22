https://sputniknews.com.tr/20230322/abdli-uzman-ulke-icinde-50-banka-daha-iflas-edebilir-1068626894.html
ABD'li uzman: Ülke içinde 50 banka daha iflas edebilir
ABD'li uzman: Ülke içinde 50 banka daha iflas edebilir
Lehman Brothers’in eski başkan yardımcısı Lawrence McDonald, yetkililerin yapısal sorunları çözünceye kadar ABD'de 50 bankanın daha iflas edebileceğini... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T17:40+0300
2023-03-22T17:40+0300
2023-03-22T17:42+0300
abd
dünya
finans
banka
iflas
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Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers’in eski başkan yardımcısı McDonald, Sputnik’e demecinde yetkililerin yapısal sorunları çözünceye kadar ABD'de 50 bankanın daha iflas edebileceğini söyledi.ABD’li uzman, “(Yetkililer) yapısal sorunu çözene kadar 50 banka daha çökebilir. Politikacılar kuvvetle muhtemel 250 bin dolarlık mevduatları önemli ölçüde aşan (banka hesaplarından mevduat çıkışına) bir şekilde çok daha büyük bir stopaj uygulamak zorunda kalacak” diye konuştu.Lehman Brothers'ın 2008 yılındaki iflasının küresel mali krizin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini söyleyen McDonald, ABD’nin bankacılık sistemindeki mevcut sorunların Lehman Brothers'ın çöküşü ile benzerlik gösterdiğini sözlerine ekledi.2008 mali krizi sırasında Lehman Brothers'ta borçlar yönetimi ve dönüştürülebilir menkul kıymetler alım-satımı sorumlusu olarak çalışan McDonald, ABD finans kuruluşlarındaki hesaplardan fon çıkışı ile ilgili değerlendirmesinde ABD’deki bölgesel bankaların ‘yüz milyarlarca dolar’ zarara uğrayacağını, aynı zamanda o bankalardan çıkan paraların büyük bankalara, ardından da hazine bonolarına yöneleceğini öngördü.McDonald, ABD makamlarının mevduat garantilerini mevcut olanlara göre artırmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.
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abd, finans, banka, iflas
abd, finans, banka, iflas
ABD'li uzman: Ülke içinde 50 banka daha iflas edebilir
17:40 22.03.2023 (güncellendi: 17:42 22.03.2023) Abone ol
Lehman Brothers’in eski başkan yardımcısı Lawrence McDonald, yetkililerin yapısal sorunları çözünceye kadar ABD'de 50 bankanın daha iflas edebileceğini belirtti.
Amerikan yatırım bankası Lehman Brothers’in eski başkan yardımcısı McDonald, Sputnik’e demecinde yetkililerin yapısal sorunları çözünceye kadar ABD'de 50 bankanın daha iflas edebileceğini söyledi.
ABD’li uzman, “(Yetkililer) yapısal sorunu çözene kadar 50 banka daha çökebilir. Politikacılar kuvvetle muhtemel 250 bin dolarlık mevduatları önemli ölçüde aşan (banka hesaplarından mevduat çıkışına) bir şekilde çok daha büyük bir stopaj uygulamak zorunda kalacak” diye konuştu.
Lehman Brothers'ın 2008 yılındaki iflasının küresel mali krizin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini söyleyen McDonald, ABD’nin bankacılık sistemindeki mevcut sorunların Lehman Brothers'ın çöküşü ile benzerlik gösterdiğini sözlerine ekledi.
2008 mali krizi sırasında Lehman Brothers'ta borçlar yönetimi ve dönüştürülebilir menkul kıymetler alım-satımı sorumlusu olarak çalışan McDonald, ABD finans kuruluşlarındaki hesaplardan fon çıkışı ile ilgili değerlendirmesinde ABD’deki bölgesel bankaların ‘yüz milyarlarca dolar’ zarara uğrayacağını, aynı zamanda o bankalardan çıkan paraların büyük bankalara, ardından da hazine bonolarına yöneleceğini öngördü.
McDonald, ABD makamlarının mevduat garantilerini mevcut olanlara göre artırmak zorunda kalacağını sözlerine ekledi.