https://sputniknews.com.tr/20230322/abdden-turk-ve-iran-vatandaslarina-yaptirim-1068603459.html

ABD'den Türk ve İran vatandaşlarına yaptırım

ABD'den Türk ve İran vatandaşlarına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında Türkiye'den ve İran'dan üç kişi ve dört şirkete İran savunma sanayisi ile ilişkilerini gerekçe göstererek yeni yaptırımlar... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T11:18+0300

2023-03-22T11:18+0300

2023-03-22T11:18+0300

dünya

yaptırım

iran

insansız hava aracı

abd

türkiye

abd hazine bakanlığı

yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), Türkiye ve İran vatandaşı üç kişi ve dört şirketi İran ile ilgili yaptırımlara dahil etti.OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile koordinasyon halinde İran'ın İHA ve silah programlarını desteklemek amacıyla insansız hava araçlarının (İHA) Avrupa menşeli motorları da dahil ekipman tedarikine karıştıkları gerekçesiyle İran ve Türkiye'deki dört kuruluş ve üç kişiye yaptırım uyguladı" denildi.Açıklamada, ABD'nin İran vatandaşı Amanallah Paidar'ı İran Savunma Teknolojisi ve Bilimsel Araştırma Merkezi ile ilişkisi olduğu iddiasıyla ikincil yaptırımlara tabi tuttuğu belirtildi.Açıklamaya göre Paidar, merkezde ticari yönetici ve satın alma acentesi olarak görev yaptı ve bir dizi İHA parçası tedarik etti.Ayrıca açıklamada, OFAC'ın Türk vatandaşı Murat Bukey ve İran vatandaşı Asghar Mahmoudi'ye de Paidar ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle yaptırım uyguladığı kaydedildi.Öte yandan Savunma Teknolojisi ve Bilimsel Araştırma Merkezi, Farazan Endüstri Mühendisliği ve Selin Teknik'in yanı sıra bir Türk şirketi olan Ozon Havacılık ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de dahil olmak üzere üç şirketin yaptırımlara tabi tutulduğu bilgisi paylaşıldı.İddiaya göre Paidar, Merkez'e ekipman temin etmek için Farazan Endüstri Mühendisliği'ni kurdu ve İHA'lar ve İran'ın karadan havaya füzelerinde kullanılan Avrupa menşeili türbin motorları temin etmeye çalıştı.Bukey, Paidar'ın Merkez'in satın alma faaliyetlerini desteklemekle suçlanıyor. Açıklamada Bukey'in 2018 yılında İran ile işlerini kolaylaştırmak için ortağını Ozon Havacılık ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni kurmaya yönlendirdiği öne sürüldü.Bunun yanı sıra açıklamada Asghar Mahmoudi'nin Paidar ve diğer yaptırım altında olan askeri kuruluşlarla işlerini kolaylaştırmak için Selin Teknik A.Ş.'yi kullanarak Paidar ve Merkez'e deniz elektroniği de dahil ürün tedarikini kolaylaştırdığı iddia edildi.İspanya Yüksek Mahkemesi, Amerikan savcıların talebi üzerine Barselona Havalimanı'nda gözaltına alınan Bukey'in geçen yıl nisan ayında ABD'ye iadesine karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230302/abd-iranin-nukleer-silah-elde-etmesine-asla-musaade-etmeyecegiz-1067689525.html

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yaptırım, iran, insansız hava aracı, abd, türkiye, abd hazine bakanlığı, yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)