https://sputniknews.com.tr/20230322/3-vekilin-dokunulmazlik-dosyasi-meclise-geliyor-1068615354.html
3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor
3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor
Üç milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon raporu yarın TBMM Genel Kurul gündemine geliyor. 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T14:22+0300
2023-03-22T14:22+0300
2023-03-22T14:22+0300
politika
dokunulmazlık
chp
tbmm
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DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyası yarın Meclis'e gelecek.Habertürk'te yer alan habere göre, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı alınan, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki raporlar yarın TBMM Genel Kurul’u gündemine alındı.Üç milletvekili Genel Kurul’da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler.
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MIA „Rosiya Segodnya“
dokunulmazlık, chp, tbmm
3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor
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Üç milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon raporu yarın TBMM Genel Kurul gündemine geliyor.
DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyası yarın Meclis'e gelecek.
Habertürk'te yer alan habere göre, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı alınan, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki raporlar yarın TBMM Genel Kurul’u gündemine alındı.
Üç milletvekili Genel Kurul’da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler.