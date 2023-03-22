https://sputniknews.com.tr/20230322/3-vekilin-dokunulmazlik-dosyasi-meclise-geliyor-1068615354.html

3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor

3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'e geliyor

Üç milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin karma komisyon raporu yarın TBMM Genel Kurul gündemine geliyor. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T14:22+0300

2023-03-22T14:22+0300

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politika

dokunulmazlık

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tbmm

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DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyası yarın Meclis'e gelecek.Habertürk'te yer alan habere göre, TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması kararı alınan, DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki raporlar yarın TBMM Genel Kurul’u gündemine alındı.Üç milletvekili Genel Kurul’da sözlü savunma yapabilecekleri gibi savunmalarını yapmak üzere başka bir milletvekili de tayin edebilecekler.

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