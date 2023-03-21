https://sputniknews.com.tr/20230321/ysknin-secim-kararlari-belli-oldu-sandik-sonuclari-anlik-sspsden-takip-edilecek-1068538844.html

YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek

YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin işleyişi ve yurt dışında kullanılacak oyların Türkiye’ye nasıl getirileceğine... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

seçim

sandık

sandık güvenliği

sandık görevlisi

sandık sonuçları paylaşım sistemi

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

cumhurbaşkanlığı seçimi

genel seçim

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YSK kararlarına göre, seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları sisteme yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.YSK uçak kiralayacakYurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK’nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştırılacak. Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri’nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek.Seçmen listeleri 14 gün askıdaSeçmen listeleri muhtarlıklarda dün askıya çıktı. 14 gün askıda kalacak listede ismi olmayanlar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek oradan belgesini alıp İlçe Seçim Kurulu’na getirecek.

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seçim, sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, sandık sonuçları paylaşım sistemi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim