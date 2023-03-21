https://sputniknews.com.tr/20230321/ysknin-secim-kararlari-belli-oldu-sandik-sonuclari-anlik-sspsden-takip-edilecek-1068538844.html
YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek
YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin işleyişi ve yurt dışında kullanılacak oyların Türkiye’ye nasıl getirileceğine... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T07:32+0300
2023-03-21T07:32+0300
2023-03-21T07:32+0300
türkiye
seçim
sandık
sandık güvenliği
sandık görevlisi
sandık sonuçları paylaşım sistemi
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
cumhurbaşkanlığı seçimi
genel seçim
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YSK kararlarına göre, seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları sisteme yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.YSK uçak kiralayacakYurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK’nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştırılacak. Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri’nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek.Seçmen listeleri 14 gün askıdaSeçmen listeleri muhtarlıklarda dün askıya çıktı. 14 gün askıda kalacak listede ismi olmayanlar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek oradan belgesini alıp İlçe Seçim Kurulu’na getirecek.
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seçim, sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, sandık sonuçları paylaşım sistemi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim
seçim, sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, sandık sonuçları paylaşım sistemi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim
YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin işleyişi ve yurt dışında kullanılacak oyların Türkiye’ye nasıl getirileceğine ilişkin usülleri belirledi.
YSK kararlarına göre, seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları sisteme yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.
YSK uçak kiralayacak
Yurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK’nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştırılacak.
Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri’nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek.
Seçmen listeleri 14 gün askıda
Seçmen listeleri muhtarlıklarda dün askıya çıktı. 14 gün askıda kalacak listede ismi olmayanlar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek oradan belgesini alıp İlçe Seçim Kurulu’na getirecek.