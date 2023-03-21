Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230321/ysknin-secim-kararlari-belli-oldu-sandik-sonuclari-anlik-sspsden-takip-edilecek-1068538844.html
YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek
YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin işleyişi ve yurt dışında kullanılacak oyların Türkiye’ye nasıl getirileceğine... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T07:32+0300
2023-03-21T07:32+0300
türkiye
seçim
sandık
sandık güvenliği
sandık görevlisi
sandık sonuçları paylaşım sistemi
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
cumhurbaşkanlığı seçimi
genel seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103943/84/1039438449_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_1b9f8dd24c7a60cf35d71e42e8bef1ba.jpg
YSK kararlarına göre, seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları sisteme yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.YSK uçak kiralayacakYurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK’nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştırılacak. Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri’nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek.Seçmen listeleri 14 gün askıdaSeçmen listeleri muhtarlıklarda dün askıya çıktı. 14 gün askıda kalacak listede ismi olmayanlar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek oradan belgesini alıp İlçe Seçim Kurulu’na getirecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103943/84/1039438449_58:0:1143:814_1920x0_80_0_0_cc71a30ebb9ea2f45f0e38fb5f514b38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
seçim, sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, sandık sonuçları paylaşım sistemi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim
seçim, sandık, sandık güvenliği, sandık görevlisi, sandık sonuçları paylaşım sistemi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçim

YSK'nın seçim kararları belli oldu: Sandık sonuçları anlık SSPS’den takip edilecek

07:32 21.03.2023
© AA / Esra BilginSandık- Seçim
Sandık- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA / Esra Bilgin
Abone olTelegram
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), SEÇSİS-SSPS Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi’nin işleyişi ve yurt dışında kullanılacak oyların Türkiye’ye nasıl getirileceğine ilişkin usülleri belirledi.
YSK kararlarına göre, seçim kurulları, sandık sonuçları ile taranmış imzalı tutanakları sisteme yükleyecek. Siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, SSPS üzerinden bu verilere erişebilecek.

YSK uçak kiralayacak

Yurt dışında kullanılacak oylarda da, birleşik oy pusulaları paketlenip mühürlendikten sonra, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından YSK’nın kiraladığı THY uçaklarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı’na ulaştırılacak.
Uçaklarda, komisyon üyeleriyle birlikte Dışişleri’nin görevlendirdiği bir diplomatik kurye ile YSK tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda personel bulunacak. Oylar Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Seçmen listeleri 14 gün askıda

Seçmen listeleri muhtarlıklarda dün askıya çıktı. 14 gün askıda kalacak listede ismi olmayanlar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne giderek oradan belgesini alıp İlçe Seçim Kurulu’na getirecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала