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YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti
YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T11:10+0300
2023-03-21T11:49+0300
politika
seçim
cumhurbaşkanlığı
aday
ysk
cem uzan
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Kurul, internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.Eksik evrak veren adaylarİrfan Uzun'un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan'ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.Duran Güveninir'in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten'in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş'ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.Levent Akyollu'nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz'ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, 2 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230320/memleket-partisi-lideri-ince-adaylik-basvurusunu-yapti-yuzde-30dan-fazla-oy-alacagiz-1068503465.html
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seçim, cumhurbaşkanlığı, aday, ysk, cem uzan
seçim, cumhurbaşkanlığı, aday, ysk, cem uzan

YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti

11:10 21.03.2023 (güncellendi: 11:49 21.03.2023)
© AA / Raşit AydoğanYüksek Seçim Kurulu (YSK)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.
Kurul, internet sitesinden, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.
Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.
Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

Eksik evrak veren adaylar

İrfan Uzun'un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan'ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.
Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.
Duran Güveninir'in mal bildirim formu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuz, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Erkan Trükten'in mal bildirim formu ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini, Handan Yalçıntaş'ın mal bildirim formunu, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu, 6 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halini teslim etmediği saptandı.
Levent Akyollu'nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz'ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, 2 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.
Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.
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