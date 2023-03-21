Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Biz zaten geçici işbirliği demiştik

"Biz zaten geçici işbirliği demiştik, illa Tayyip Bey’e seçim kazandırmak zorunda değiliz, biz güçlü bir partiyiz, ideallerimiz, amaçlarımız var. Zannediyorum onlar bizi yüzde 1,5-2’lik bir parti olarak görüp 3-5 milletvekilliği teklif etmiş olabilirler halbuki Sayın Erbakan’a 2018 seçimlerine giderken Spor Bakanlığı ve 2 milletvekili koltuğu teklif etmişlerdi onu da kabul etmemişti. Bizim logomuzla girip varlığımız göstermemizi istemediler, halbuki biz başından beri girersek parti olarak ismimizle logomuzla gireriz dedik. Bakın biz eleştirilerimizden, düşüncelerimizden feragat etmeyecektik, gelin yanlışları beraber düzeltelim diyecektik."