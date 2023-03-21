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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Biz zaten geçici işbirliği demiştik
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Biz zaten geçici işbirliği demiştik
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'la görüşmesini köşesine taşıdı. Aydal, Yeniden Refah Partisi'nin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T10:49+0300
2023-03-21T10:49+0300
politika
yeniden refah partisi
ak parti
cumhur ittifakı
seçim
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Alçı, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceğini açıklamasını sorduğu Aydal'ın "Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatinde idik. Hava o yöndeydi. Fakat dün gece (pazar) bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın Başkan’ı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum" ifadelerine yer verdi.AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'nin logosuyla seçime girmesini istemediğini kaydeden Aydal şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230320/yeniden-refah-partisi-ittifak-kararini-acikladi-1068505066.html
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yeniden refah partisi, ak parti, cumhur ittifakı, seçim
yeniden refah partisi, ak parti, cumhur ittifakı, seçim

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı: Biz zaten geçici işbirliği demiştik

10:49 21.03.2023
© AA / Ali Balıkçı Yeniden Refah Partisi
Yeniden Refah Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA / Ali Balıkçı
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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'la görüşmesini köşesine taşıdı. Aydal, Yeniden Refah Partisi'nin seçimde herhangi bir ittifaka katılmama kararına ilişkin, "Biz zaten geçici işbirliği demiştik, Tayyip Bey'e seçim kazandırmak zorunda değiliz" dedi.
Alçı, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vermeyeceğini açıklamasını sorduğu Aydal'ın "Biz aslında anlaşmaya varılacağı kanaatinde idik. Hava o yöndeydi. Fakat dün gece (pazar) bazı bilgiler geldi. Ben de bunun üzerine Sayın Başkan’ı aradım, toplantıda dediler, ulaşamadım. Kiminle toplantıda olduğunu da öğrenemedim ama o toplantıdan sonra iş değişti zannediyorum" ifadelerine yer verdi.
AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi'nin logosuyla seçime girmesini istemediğini kaydeden Aydal şu ifadeleri kullandı:
"Biz zaten geçici işbirliği demiştik, illa Tayyip Bey’e seçim kazandırmak zorunda değiliz, biz güçlü bir partiyiz, ideallerimiz, amaçlarımız var. Zannediyorum onlar bizi yüzde 1,5-2’lik bir parti olarak görüp 3-5 milletvekilliği teklif etmiş olabilirler halbuki Sayın Erbakan’a 2018 seçimlerine giderken Spor Bakanlığı ve 2 milletvekili koltuğu teklif etmişlerdi onu da kabul etmemişti. Bizim logomuzla girip varlığımız göstermemizi istemediler, halbuki biz başından beri girersek parti olarak ismimizle logomuzla gireriz dedik. Bakın biz eleştirilerimizden, düşüncelerimizden feragat etmeyecektik, gelin yanlışları beraber düzeltelim diyecektik."
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