https://sputniknews.com.tr/20230321/yapi-isleri-genel-muduru-aslan-cipli-beton-uygulamasinda-istismar-tespit-edildi-1068564258.html

Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan: Çipli beton uygulamasında istismar tespit edildi

Yapı İşleri Genel Müdürü Aslan: Çipli beton uygulamasında istismar tespit edildi

TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’nda bugün; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin sunumlarını dinlendi. Yapı İşleri Genel Müdürü... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:50+0300

2023-03-21T15:50+0300

2023-03-21T15:50+0300

türkiye

inşaat

inşaat

inşaat temeli

inşaat malzemesi

inşaat sektörü

deprem

tbmm

komisyon

çevre ve şehircilik bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan TBMM Depremleri Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi. Komisyonda ocak 2019’da uygulamaya başlanan çipli beton sisteminde istismar yaşandığı ortaya çıktı.‘AK Partili milletvekilleri gündeme getirdi’AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır çipli beton uygulamasında istismar yapıldığına dikkat çekerek “Mükemmel bir şey yaptınız, TÜİK de betona çip koyuyor. Çip direkt bakanlığın sistemine düşüyor, kontrol ediyorsunuz ama bunlarda dahi istismar var. İnsanın olduğu her yerde istismar oluyor” sözlerini kullandı.AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu da “Bütün denetçilerin e-devlet şifreleri yapı denetim firmalarının elinde, ellerinde hazır kaşe, imzaları var. O şekilde, denetçiler e-devlet şifrelerini bile vermişler firmalara” sözleri ile yapılan usulsüzlük hakkında bilgi verdi.‘İstismar beş ay önce tespit edildi’AK Partili milletvekillerinin sözleri üzerine açıklama yapan Banu Aslan “Çipteki istismar da şöyle; yapı denetime de bu konuya giriyor. Bu sektör çok yaşayan bir sektör. Bu inşaat sektörü maalesef, her taraftan manipüle etmeye uğraşanların da istismar etmeye uğraşanların da olduğu çok dinamik bir sektör. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, üzerimize düşen görevler çerçevesinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak biz de en az sektör kadar dinamiğiz. Nerede bir gedik açmaya çalışıyorsa orayı basarak kapatmaya çalışıyoruz. Yani çipteki istismarı ben size söyleyeyim: E-devlet şifresiyle, T.C. kimlik numarasıyla Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) sistemine giriş yapılıyor. Denetçi ona göre bakıyor. T.C. kimlik numaraları birbirine verildiğini duyduk. Yani bu hiç beklenmeyecek, hiç düşünülmeyecek bir şeydi” dedi.‘Sistemde önlem alındı’Durumun tespit ederek önlem alındığını ifade eden Aslan “Beş ay, beş buçuk ay öncesinin olayı tespit edildi. Buna ASELSAN’la birlikte çok farklı bir sistem getirdik. Sadece koordinat atama değil, IP atama gibi; adamın kendi telefonu oraya giriş yaptığında o neredeydi, bunu anlayacak bir sistem geliştirdik. Çok kısa bir süre önce -bir ay önceydi. Bu sistemi devreye koyduk yani o manipülatörlüğü, o istismarı kapattık. Yarın başka bir şey olabilir mi? Olabilir. Gerçekten hiç akla gelmeyecek istismar yöntemleri kullanılabiliyor ama biz de en az o sistem kadar dinamiğiz. Bunu fark ettiğimiz anda buna bir teknoloji geliştirme yönünde de çalışmalarımız devam ediyor” bilgisini verdi.

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Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

inşaat, inşaat, inşaat temeli, inşaat malzemesi, inşaat sektörü, deprem, tbmm, komisyon, çevre ve şehircilik bakanlığı