https://sputniknews.com.tr/20230321/trump-hakkinda-tutuklama-karari-ihtimaline-karsi-new-yorkta-toplananlar-ic-savas-cikarsa-savasiriz-1068558767.html
Trump hakkında tutuklama kararı ihtimaline karşı New York'ta toplananlar: İç savaş çıkarsa savaşırız
Trump hakkında tutuklama kararı ihtimaline karşı New York'ta toplananlar: İç savaş çıkarsa savaşırız
Geçen hafta 21 Mart'ta tutuklanmayı beklediğini açıklayan Trump'ın protesto çağrısına uyarak bugün New York'a giden taraftarlarının sayısı beklendiği kadar çok... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:49+0300
2023-03-21T15:49+0300
2023-03-21T16:14+0300
dünya
donald trump
new york
abd
manhattan
trump tower
stormy daniels
sus parası
iddianame
tutuklanma
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Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturması kapsamında büyük jüri tarafından hazırlanacak iddianameyle tutuklanabileceğini söylediği gün geldi çattı.Trump hakkında iddianame açıklanırsa, bu, herhangi bir ABD başkanına karşı açılan ilk ceza davası olacak. Ve Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı olmak için yürüttüğü kampanyayı tehlikeye atacak. Dün sona eren 7 günlük Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 44'ü, hakkında iddianame çıkması halinde Trump'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği görüşünde. Trump'ın protesto çağrısına uyarak bugün New York'a giden taraftarlarının sayısı da beklendiği kadar çok olmadı. Güvenlik analistleri, kendilerine tuzak kurulmasından korkan aşırı sağcı taban gruplarının, Trump'ın çağrısına uymamayı tercih ettiği değerlendirmesini yaptı. Yine de 45. Başkan'ın Kasım 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddiasıyla 6 Ocak 2021'de Washington'da düzenlediği mitingin Kongre baskınına yol açması hafızalara kazındığından, Manhattan'daki adliye binasının çevresine barikatlar kuruldu ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.Taraftarları ise Manhattan'daki Trump Tower önünde toplanarak gövde gösterisi yaptı. Trump'ın yargılanmasından yana olanların da bölgeye gitmesiyle ufak çaplı arbedeler yaşandı. Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap' sloganının İngilizce kısaltması MAGA'nın yer aldığı promosyon ürünler imal eden TrumpSwag.com'un kurucusu olan New Yorklu Dion Cini (54), 45. Başkan hakkında iddianame düzenlenmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü, ancak bunun (Trump'ın başkan seçilmesi halinde borsanın tavan yapacağı öngörüsüne atıfla kullanılan) Trump Bump'a yarayacağını söyledi:"İyi haber şu ki, ne olursa olsun, bu bir kazan-kazan. Ben buna Trump çarpması diyorum. Ne olursa olsun, Trump'ın reytinglerinde 10-15 puanlık bir artış olacak."Olası iddianamenin Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında porno yıldızı Stormy Daniels'a aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için sus parası ödediği iddiasına dayanmasını eleştiren Cini, "Savcı suçluları tutuklamalı. Metrodan atlamak, New York'taki yasanın başlaması gereken yer burası. Sus parası vakasını Trump'a karşı kullanmak istiyorlar" diyerek şöyle devam etti:Cini, Trump'ın iddianame uyarısı ve protesto çağrısına rağmen az sayıda taraftarının gelmesini şöyle yorumladı:Trump Tower önünde toplananlardan olan 20 yıldan uzun süre önce New York'a taşınmış Çinli-Amerikalı Stephanie Lu (59), "Trump'ın değerleri Çinli Amerikalılarla örtüştüğü için buradayım" diyerek ekledi:Cini gibi Manhattan Savcısı'nı 'gerçek suçlularla' mücadeleye çağıran Lu, Trump'ın tutuklanmasının 'ya ezici zaferle ya da iç savaşla sonuçlanacağı' tahminde bulunarak şöyle konuştu:Trump taraftarlarının yanından geçen Tina Dudson (62) ise onlara "New York'ta sizin yeriniz yok. Burası New York, Trump kasabası değil" diye sataşıp "Ben woke'um" diye bağırarak Amerika'daki muhafazakar-liberal toplumsal-kültürel bölünmüşlükteki safını belli etti. Her halükarda hakkında başka pek çok soruşturma ve suç duyurusu bulunan Trump, Kasım 2024 seçimleri kampanyasını mitinglerle mahkeme salonları arasında gidip gelerek geçirmek zorunda kalacağa benziyor
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donald trump, new york, abd, manhattan, trump tower, stormy daniels, sus parası, iddianame, tutuklanma, ceza davası, protesto
donald trump, new york, abd, manhattan, trump tower, stormy daniels, sus parası, iddianame, tutuklanma, ceza davası, protesto
Trump hakkında tutuklama kararı ihtimaline karşı New York'ta toplananlar: İç savaş çıkarsa savaşırız
15:49 21.03.2023 (güncellendi: 16:14 21.03.2023) Abone ol
Geçen hafta 21 Mart'ta tutuklanmayı beklediğini açıklayan Trump'ın protesto çağrısına uyarak bugün New York'a giden taraftarlarının sayısı beklendiği kadar çok olmadı. Trump Tower önünde toplananlar, olası tutuklamanın 'ya Trump'a seçim zaferi kazandıracağı ya da iç savaş çıkaracağı' tahmininde bulundu. "İç savaş çıkarsa savaşırım" diyenler oldu.
Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturması kapsamında büyük jüri tarafından hazırlanacak iddianameyle tutuklanabileceğini söylediği gün geldi çattı.
Trump hakkında iddianame açıklanırsa, bu, herhangi bir ABD başkanına karşı açılan ilk ceza davası olacak. Ve Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı olmak için yürüttüğü kampanyayı tehlikeye atacak. Dün sona eren 7 günlük Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 44'ü, hakkında iddianame çıkması halinde Trump'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği görüşünde.
Trump'ın protesto çağrısına uyarak bugün New York'a giden taraftarlarının sayısı da beklendiği kadar çok olmadı. Güvenlik analistleri, kendilerine tuzak kurulmasından korkan aşırı sağcı taban gruplarının, Trump'ın çağrısına uymamayı tercih ettiği değerlendirmesini yaptı.
Yine de 45. Başkan'ın Kasım 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddiasıyla 6 Ocak 2021'de Washington'da düzenlediği mitingin Kongre baskınına yol açması hafızalara kazındığından, Manhattan'daki adliye binasının çevresine barikatlar kuruldu ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Taraftarları ise Manhattan'daki Trump Tower önünde toplanarak gövde gösterisi yaptı. Trump'ın yargılanmasından yana olanların da bölgeye gitmesiyle ufak çaplı arbedeler yaşandı.
Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap' sloganının İngilizce kısaltması MAGA'nın yer aldığı promosyon ürünler imal eden TrumpSwag.com'un kurucusu olan New Yorklu Dion Cini (54), 45. Başkan hakkında iddianame düzenlenmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü, ancak bunun (Trump'ın başkan seçilmesi halinde borsanın tavan yapacağı öngörüsüne atıfla kullanılan) Trump Bump'a yarayacağını söyledi:
"İyi haber şu ki, ne olursa olsun, bu bir kazan-kazan. Ben buna Trump çarpması diyorum. Ne olursa olsun, Trump'ın reytinglerinde 10-15 puanlık bir artış olacak."
Olası iddianamenin Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında porno yıldızı Stormy Daniels'a aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için sus parası ödediği iddiasına dayanmasını eleştiren Cini, "Savcı suçluları tutuklamalı. Metrodan atlamak, New York'taki yasanın başlaması gereken yer burası. Sus parası vakasını Trump'a karşı kullanmak istiyorlar" diyerek şöyle devam etti:
Sus para yasaldır. Kıdem tazminatıdır. Rüşvet kelimesini kullanmayacaklar, çünkü sus parasının yasal olduğunu biliyorlar.
Cini, Trump'ın iddianame uyarısı ve protesto çağrısına rağmen az sayıda taraftarının gelmesini şöyle yorumladı:
Bugün, sadece başka bir gün. Bugün sadece daha fazla kamera var, o kadar. Medya, bir isyan çıkacağını söyleyerek normalde buraya gelen birçok insanın ödünü kopardı.
Trump Tower önünde toplananlardan olan 20 yıldan uzun süre önce New York'a taşınmış Çinli-Amerikalı Stephanie Lu (59), "Trump'ın değerleri Çinli Amerikalılarla örtüştüğü için buradayım" diyerek ekledi:
Biz sıkı çalışmaya, yasalara uymaya değer veriyoruz, Çinli Amerikalılar muhafazakar değerleri her şeyin üzerinde tutar, biz de aynı muhafazakar değerlere sahibiz.
Cini gibi Manhattan Savcısı'nı 'gerçek suçlularla' mücadeleye çağıran Lu, Trump'ın tutuklanmasının 'ya ezici zaferle ya da iç savaşla sonuçlanacağı' tahminde bulunarak şöyle konuştu:
İç savaş çıkarsa ben savaşırım. Hayatımı ortaya koyarım. Ve Demokratlar, uyanmalı. Biz onlar için de mücadele ediyoruz. Onlar gelecek nesil. Komünist serf olurlarsa çocukları acı çekecek. Onlar için, özellikle beyazlar için savaşıyoruz.
Çin Komünist Partisi Amerika'yı ele geçirirse, çok acı çekerler. Oradan geldik. Ne kadar kötü olduklarını biliyoruz.
Trump taraftarlarının yanından geçen Tina Dudson (62) ise onlara "New York'ta sizin yeriniz yok. Burası New York, Trump kasabası değil" diye sataşıp "Ben woke'um" diye bağırarak Amerika'daki muhafazakar-liberal toplumsal-kültürel bölünmüşlükteki safını belli etti.
Her halükarda hakkında başka pek çok soruşturma ve suç duyurusu bulunan Trump, Kasım 2024 seçimleri kampanyasını mitinglerle mahkeme salonları arasında gidip gelerek geçirmek zorunda kalacağa benziyor