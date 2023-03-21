https://sputniknews.com.tr/20230321/trump-hakkinda-tutuklama-karari-ihtimaline-karsi-new-yorkta-toplananlar-ic-savas-cikarsa-savasiriz-1068558767.html

Trump hakkında tutuklama kararı ihtimaline karşı New York'ta toplananlar: İç savaş çıkarsa savaşırız

Trump hakkında tutuklama kararı ihtimaline karşı New York'ta toplananlar: İç savaş çıkarsa savaşırız

Geçen hafta 21 Mart'ta tutuklanmayı beklediğini açıklayan Trump'ın protesto çağrısına uyarak bugün New York'a giden taraftarlarının sayısı beklendiği kadar çok... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:49+0300

2023-03-21T15:49+0300

2023-03-21T16:14+0300

dünya

donald trump

new york

abd

manhattan

trump tower

stormy daniels

sus parası

iddianame

tutuklanma

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Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturması kapsamında büyük jüri tarafından hazırlanacak iddianameyle tutuklanabileceğini söylediği gün geldi çattı.Trump hakkında iddianame açıklanırsa, bu, herhangi bir ABD başkanına karşı açılan ilk ceza davası olacak. Ve Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı olmak için yürüttüğü kampanyayı tehlikeye atacak. Dün sona eren 7 günlük Reuters/Ipsos anketine göre, Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 44'ü, hakkında iddianame çıkması halinde Trump'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiği görüşünde. Trump'ın protesto çağrısına uyarak bugün New York'a giden taraftarlarının sayısı da beklendiği kadar çok olmadı. Güvenlik analistleri, kendilerine tuzak kurulmasından korkan aşırı sağcı taban gruplarının, Trump'ın çağrısına uymamayı tercih ettiği değerlendirmesini yaptı. Yine de 45. Başkan'ın Kasım 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddiasıyla 6 Ocak 2021'de Washington'da düzenlediği mitingin Kongre baskınına yol açması hafızalara kazındığından, Manhattan'daki adliye binasının çevresine barikatlar kuruldu ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.Taraftarları ise Manhattan'daki Trump Tower önünde toplanarak gövde gösterisi yaptı. Trump'ın yargılanmasından yana olanların da bölgeye gitmesiyle ufak çaplı arbedeler yaşandı. Trump'ın 'Amerika'yı Yeniden Muhteşem Yap' sloganının İngilizce kısaltması MAGA'nın yer aldığı promosyon ürünler imal eden TrumpSwag.com'un kurucusu olan New Yorklu Dion Cini (54), 45. Başkan hakkında iddianame düzenlenmesinin yanlış olduğunu düşündüğünü, ancak bunun (Trump'ın başkan seçilmesi halinde borsanın tavan yapacağı öngörüsüne atıfla kullanılan) Trump Bump'a yarayacağını söyledi:"İyi haber şu ki, ne olursa olsun, bu bir kazan-kazan. Ben buna Trump çarpması diyorum. Ne olursa olsun, Trump'ın reytinglerinde 10-15 puanlık bir artış olacak."Olası iddianamenin Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimi kampanyası sırasında porno yıldızı Stormy Daniels'a aralarındaki ilişki hakkında konuşmaması için sus parası ödediği iddiasına dayanmasını eleştiren Cini, "Savcı suçluları tutuklamalı. Metrodan atlamak, New York'taki yasanın başlaması gereken yer burası. Sus parası vakasını Trump'a karşı kullanmak istiyorlar" diyerek şöyle devam etti:Cini, Trump'ın iddianame uyarısı ve protesto çağrısına rağmen az sayıda taraftarının gelmesini şöyle yorumladı:Trump Tower önünde toplananlardan olan 20 yıldan uzun süre önce New York'a taşınmış Çinli-Amerikalı Stephanie Lu (59), "Trump'ın değerleri Çinli Amerikalılarla örtüştüğü için buradayım" diyerek ekledi:Cini gibi Manhattan Savcısı'nı 'gerçek suçlularla' mücadeleye çağıran Lu, Trump'ın tutuklanmasının 'ya ezici zaferle ya da iç savaşla sonuçlanacağı' tahminde bulunarak şöyle konuştu:Trump taraftarlarının yanından geçen Tina Dudson (62) ise onlara "New York'ta sizin yeriniz yok. Burası New York, Trump kasabası değil" diye sataşıp "Ben woke'um" diye bağırarak Amerika'daki muhafazakar-liberal toplumsal-kültürel bölünmüşlükteki safını belli etti. Her halükarda hakkında başka pek çok soruşturma ve suç duyurusu bulunan Trump, Kasım 2024 seçimleri kampanyasını mitinglerle mahkeme salonları arasında gidip gelerek geçirmek zorunda kalacağa benziyor

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donald trump, new york, abd, manhattan, trump tower, stormy daniels, sus parası, iddianame, tutuklanma, ceza davası, protesto