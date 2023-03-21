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https://sputniknews.com.tr/20230321/sindirim-sisteminde-eroin-tespit-edilen-supheli-tutuklandi-1068564459.html
Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı
Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da ilk aramada üzerinde bir suç unsuru bulunmayan N.G.'nin daha sonra çekilen röntgeninde sindirim sisteminde eroin taşıdığı belirlendi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:26+0300
2023-03-21T15:26+0300
yaşam
eroin
diyarbakır
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen N.G.'nin hareketlerinden şüphelenince üst araması yaptı.Üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmayınca N.G., sindirim sistemi kontrolü için hastaneye götürüldü.Çekilen röntgende, N.G.'nin sindirim sisteminde kapsül halinde 800 gram eroin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde şüphelinin vücudundan çıkarıldı.Daha sonra N.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı.
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eroin, diyarbakır
eroin, diyarbakır

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı

15:26 21.03.2023
© FotoğrafSindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı
Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© Fotoğraf
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Diyarbakır'da ilk aramada üzerinde bir suç unsuru bulunmayan N.G.'nin daha sonra çekilen röntgeninde sindirim sisteminde eroin taşıdığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen N.G.'nin hareketlerinden şüphelenince üst araması yaptı.
Üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmayınca N.G., sindirim sistemi kontrolü için hastaneye götürüldü.
Çekilen röntgende, N.G.'nin sindirim sisteminde kapsül halinde 800 gram eroin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde şüphelinin vücudundan çıkarıldı.
Daha sonra N.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı.
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