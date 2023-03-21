https://sputniknews.com.tr/20230321/sindirim-sisteminde-eroin-tespit-edilen-supheli-tutuklandi-1068564459.html

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı

Sindirim sisteminde eroin tespit edilen şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da ilk aramada üzerinde bir suç unsuru bulunmayan N.G.'nin daha sonra çekilen röntgeninde sindirim sisteminde eroin taşıdığı belirlendi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T15:26+0300

2023-03-21T15:26+0300

2023-03-21T15:26+0300

yaşam

eroin

diyarbakır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068564818_0:44:1201:719_1920x0_80_0_0_a82e04e2b46044f57631c5f241dd0e9a.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsten inen N.G.'nin hareketlerinden şüphelenince üst araması yaptı.Üst aramasında herhangi bir suç unsuru bulunmayınca N.G., sindirim sistemi kontrolü için hastaneye götürüldü.Çekilen röntgende, N.G.'nin sindirim sisteminde kapsül halinde 800 gram eroin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde şüphelinin vücudundan çıkarıldı.Daha sonra N.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla gözaltına alındı.Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.G. tutuklandı.

diyarbakır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eroin, diyarbakır