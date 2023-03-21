https://sputniknews.com.tr/20230321/silide-56-buyuklugunde-deprem-1068585912.html
Şili'de 5.6 büyüklüğünde deprem
Şili'de 5.6 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta kesiminde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T22:54+0300
2023-03-21T22:54+0300
2023-03-21T22:54+0300
dünya
şili
deprem
melipilla
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Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Melipilla kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.38'de meydana geldi.Deprem yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
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şili, deprem, melipilla
Şili'de 5.6 büyüklüğünde deprem
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta kesiminde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Melipilla kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.38'de meydana geldi.
Deprem yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.