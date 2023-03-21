https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-basbakani-misustin-ile-cin-lideri-si-arasindaki-gorusme-basladi-1068547498.html

Şi, Putin'i Çin'e davet etti

Şi, Putin'i Çin'e davet etti

Rusya Başbakanı Mişustin ve Çin lideri Şi arasındaki görüşmenin başladığı açıklandı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T11:29+0300

2023-03-21T11:29+0300

2023-03-21T12:14+0300

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mihail mişustin

şi cinping

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yapacağı görüşme için Rusya Hükümet Konağı’na geldi.Çin lideri Şi ile Rusya Başbakanı Mişustin, el sıkışarak birbirilerini selamladı.Ayrıca Şi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu yıl içinde Çin'i ziyaret etmeye davet etti.'Tarihi mantığa uygun olduğu için ilk yurtdışı ziyaretimde Rusya'yı seçtim'Devlet başkanlığında üçüncü kez getirildiği seçimlerden sonraki ilk yurtdışı ziyaret için Rusya'yı seçmesinin nedenlerini açıklayan Şi, "Zira bu, tarihsel mantığa uygun. Rusya ve Çin, büyük komşu devletler ve stratejik ortaklar" ifadelerini kullandı.Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlık açısından zaman testini başarıyla geçtiğini vurguladı.Üçüncü kez devlet başkanı seçilmesinden bu yana ilk yurtdışı gezisi olacak resmi ziyaret için dün Rusya'ya giden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya’daki temaslarına devam ediyor. Çin lideri dün akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4.5 saat süren gayri resmi görüşme yapmıştı.Şi ile Putin arasındaki resmi görüşmesinin bugün öğleden sonra yapılması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-si-gorusmesi-basladi-1068518260.html

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