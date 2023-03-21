https://sputniknews.com.tr/20230321/ramazan-oncesi-28-market-urununde-fiyat-artisi-yasandi-1068539887.html

Ramazan öncesi 28 market ürününde fiyat artışı yaşandı

Ramazan öncesi 28 market ürününde fiyat artışı yaşandı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından Ramazan öncesinde fiyat hareketlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T08:40+0300

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ekonomi

türkiye

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

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Açıklanan verilere göre, Ramazan öncesi 28 Şubat-17 Mart tarihleri arasında geçen 17 günlük süreçte üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 344.7 ile limonda görüldü. Bu 17 günlük süreçte 39 ürünün 28’inde fiyat artışı görülürken, 11’inde ise azalma oldu.Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara göre ise, markette 36 üründe fiyat artışı, 3 üründe fiyat düşüşü oldu. Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesine göre üreticide 29 üründe fiyat artışı, 1 üründe fiyat düşüşü görüldü, 1 ürünün fiyatı ise değişmedi. Üreticide karnabaharın fiyatı değişmezken, en fazla fiyat artışı yüzde 249 ile kuru soğanda görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230320/et-ve-sut-kurumunun-ramazan-ayi-fiyatlari-belli-oldu-1068519567.html

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türkiye, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), market, alışveriş, ramazan