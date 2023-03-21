https://sputniknews.com.tr/20230321/ramazan-oncesi-28-market-urununde-fiyat-artisi-yasandi-1068539887.html
Ramazan öncesi 28 market ürününde fiyat artışı yaşandı
Ramazan öncesi 28 market ürününde fiyat artışı yaşandı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından Ramazan öncesinde fiyat hareketlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T08:40+0300
2023-03-21T08:40+0300
2023-03-21T08:40+0300
ekonomi
türkiye
türkiye ziraat odaları birliği (tzob)
market
alışveriş
ramazan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/01/1055998172_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3f66b0a00b2a2c1d8d843b63279b680d.jpg
Açıklanan verilere göre, Ramazan öncesi 28 Şubat-17 Mart tarihleri arasında geçen 17 günlük süreçte üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 344.7 ile limonda görüldü. Bu 17 günlük süreçte 39 ürünün 28’inde fiyat artışı görülürken, 11’inde ise azalma oldu.Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara göre ise, markette 36 üründe fiyat artışı, 3 üründe fiyat düşüşü oldu. Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesine göre üreticide 29 üründe fiyat artışı, 1 üründe fiyat düşüşü görüldü, 1 ürünün fiyatı ise değişmedi. Üreticide karnabaharın fiyatı değişmezken, en fazla fiyat artışı yüzde 249 ile kuru soğanda görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230320/et-ve-sut-kurumunun-ramazan-ayi-fiyatlari-belli-oldu-1068519567.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/01/1055998172_57:0:942:664_1920x0_80_0_0_9b3f0cecee71e0681146f86dcf4da186.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), market, alışveriş, ramazan
türkiye, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), market, alışveriş, ramazan
Ramazan öncesi 28 market ürününde fiyat artışı yaşandı
Abone ol
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından Ramazan öncesinde fiyat hareketlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Açıklanan verilere göre, Ramazan öncesi 28 Şubat-17 Mart tarihleri arasında geçen 17 günlük süreçte üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 344.7 ile limonda görüldü.
Bu 17 günlük süreçte 39 ürünün 28’inde fiyat artışı görülürken, 11’inde ise azalma oldu.
Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesindeki fiyatlara göre ise, markette 36 üründe fiyat artışı, 3 üründe fiyat düşüşü oldu. Bu yıl ve geçen yıl Ramazan ayı öncesine göre üreticide 29 üründe fiyat artışı, 1 üründe fiyat düşüşü görüldü, 1 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Üreticide karnabaharın fiyatı değişmezken, en fazla fiyat artışı yüzde 249 ile kuru soğanda görüldü.