https://sputniknews.com.tr/20230321/ramazan-ayi-13-arap-ulkesinde-persembe-gunu-baslayacak-1068587257.html
Ramazan ayı 13 Arap ülkesinde perşembe günü başlayacak
Ramazan ayı 13 Arap ülkesinde perşembe günü başlayacak
Suudi Arabistan, Katar, Irak'taki Sünni Vakfı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Suriye, Yemen, Mısır, Lübnan, Sudan ve Libya ramazan... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T23:19+0300
2023-03-21T23:19+0300
2023-03-21T23:19+0300
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suudi arabistan
katar
irak
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
ramazan
bahreyn
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkedeki Hilal Gözetleme Kurumu bu akşam ramazan hilalinin görülmediğini ve ramazanın ilk gününün perşembe günü olduğunu açıkladı.Katar Vakıflar Bakanlığı'na bağlı Hilal Gözetleme Komitesinden yapılan açıklamada da hilâlin görülememesi dolayısıyla Hicri Takvime göre yarın şaban ayının otuzuncu gününü tamamladığı ve perşembenin ramazan ayının ilk günü olduğu kaydedildi.Irak'taki Sünni Vakfı BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen de çarşamba günü şaban ayının tamamlanacağını ve perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olduğunu açıkladı.Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin Televizyonu'nda yayınlanan açıklamasında, bu akşam Filistin topraklarında ramazan ayının hilalinin görülemediğini duyurdu,Hüseyin, çarşamba günü şaban ayının tamamlanacağını ve perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olduğunu belirtti.Kuveyt'teki El-Kabes gazetesinin haberine göre de ülkedeki Hilal Gözetleme Kurumu, bu akşam ramazan hilalinin görülememesi dolayısıyla çarşambanın şaban ayını tamamlayan son gün olacağını ve ramazan ayının perşembe günü başlayacağını açıkladı.Mısır Müftüsü Şevki Allam, Sudan İslam Fıkhı Kompleksi, Suriye rejimine bağlı Vakıflar Bakanlığı, Lübnan ve Libya Müftülüğü de ramazan ayının perşembe günü başlayacağını duyurdu.
suudi arabistan
katar
irak
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
bahreyn
kuveyt
libya
sudan
lübnan
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suudi arabistan, katar, irak, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ramazan, bahreyn, kuveyt, libya, sudan, lübnan, mısır, yemen
suudi arabistan, katar, irak, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), ramazan, bahreyn, kuveyt, libya, sudan, lübnan, mısır, yemen
Ramazan ayı 13 Arap ülkesinde perşembe günü başlayacak
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Suudi Arabistan, Katar, Irak'taki Sünni Vakfı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Suriye, Yemen, Mısır, Lübnan, Sudan ve Libya ramazan ayının 23 Mart Perşembe günü başlayacağını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, ülkedeki Hilal Gözetleme Kurumu bu akşam ramazan hilalinin görülmediğini ve ramazanın ilk gününün perşembe günü olduğunu açıkladı.
Katar Vakıflar Bakanlığı'na bağlı Hilal Gözetleme Komitesinden yapılan açıklamada da hilâlin görülememesi dolayısıyla Hicri Takvime göre yarın şaban ayının otuzuncu gününü tamamladığı ve perşembenin ramazan ayının ilk günü olduğu kaydedildi.
Irak'taki Sünni Vakfı BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Yemen de çarşamba günü şaban ayının tamamlanacağını ve perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olduğunu açıkladı.
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin Televizyonu'nda yayınlanan açıklamasında, bu akşam Filistin topraklarında ramazan ayının hilalinin görülemediğini duyurdu,
Hüseyin, çarşamba günü şaban ayının tamamlanacağını ve perşembe gününün ramazan ayının birinci günü olduğunu belirtti.
Kuveyt'teki El-Kabes gazetesinin haberine göre de ülkedeki Hilal Gözetleme Kurumu, bu akşam ramazan hilalinin görülememesi dolayısıyla çarşambanın şaban ayını tamamlayan son gün olacağını ve ramazan ayının perşembe günü başlayacağını açıkladı.
Mısır Müftüsü Şevki Allam, Sudan İslam Fıkhı Kompleksi, Suriye rejimine bağlı Vakıflar Bakanlığı, Lübnan ve Libya Müftülüğü de ramazan ayının perşembe günü başlayacağını duyurdu.