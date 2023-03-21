Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230321/prof-dr-helvaci-turkiyenin-yeni-uretecegi-otomobilde-nadir-toprak-elementlerine-ihtiyac-olacak-1068557288.html
Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
Eskişehir’de nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Helvacı, "Türkiye’de çok büyük maden yatakları bulunmaktadır... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T14:04+0300
2023-03-21T14:04+0300
çin
seyir hali
toprak
element
eskişehir
radyo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068557842_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_8a70a9578c7c4dc414d8f1d91357f6f0.jpg
Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Prof. Dr. Cahit Helvacı programa konuk olarak Türkiye'deki nadir toprak elementleri hakkında hazırladığı özel dosyayı Sputnik dinleyicileri ile paylaşacak.
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Cahit Helvacı, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasını değerlendiren Prof. Helvacı, şöyle konuştu:‘50 sene öncesinde yapılması gereken yatırımlar günümüzde yapılmalıdır’Helvacı, nadir toprak elementlerinin kullanılabilir hale getirilmesinin daha önemli olduğu vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
çin
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068557842_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_272c06f7d0e15d332f43acb1e21017e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, toprak, element, eskişehir, radyo, аудио
çin, toprak, element, eskişehir, radyo, аудио

Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak

14:04 21.03.2023
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
Abone olTelegram
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Eskişehir’de nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Helvacı, "Türkiye’de çok büyük maden yatakları bulunmaktadır ama burada en önemli kısım bu maden yataklarını işleyecek bir teknolojiye sahip olabilmektir. Türkiye maalesef bu tarz bir teknolojik donanıma sahip değildir" dedi.
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Cahit Helvacı, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu.
Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasını değerlendiren Prof. Helvacı, şöyle konuştu:
"Nadir toprak elementleri çok değişik kullanma alanlarına sahip madenler barındırmaktadır. Telefonlardan, batarya alaşımlarına, camlardan, seramiklere kadar birçok materyalin içerisinde nadir toprak elementlerini görebilmekteyiz. Türkiye’nin yeni üreteceği otomobilde de nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacaktır. Örneğin, tipik bir elektrikli aracın bataryasında, elektrik motorundaki mıknatısta, UV korumalı camında ve LCD ekranlarında nadir toprak elementleri kullanılmaktadır."

‘50 sene öncesinde yapılması gereken yatırımlar günümüzde yapılmalıdır’

Helvacı, nadir toprak elementlerinin kullanılabilir hale getirilmesinin daha önemli olduğu vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Nadir toprak elementlerinin en büyük üreticisi Çin’dir. Rezerv ve kaynak bakımı açısından dan Çin listede ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de de çok büyük maden yatakları bulunmaktadır ama burada en önemli kısım bu maden yataklarını işleyecek bir teknolojiye sahip olabilmektir. Türkiye maalesef bu tarz bir teknolojik donanıma sahip değildir. Yakın gelecekte de bu teknolojiye sahip olabilmemiz mümkün gözükmemektedir. 50 sene öncesinde yapılması gereken yatırımlar günümüzde yapılmalıdır.’"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала