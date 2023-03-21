Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak

"Nadir toprak elementlerinin en büyük üreticisi Çin’dir. Rezerv ve kaynak bakımı açısından dan Çin listede ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de de çok büyük maden yatakları bulunmaktadır ama burada en önemli kısım bu maden yataklarını işleyecek bir teknolojiye sahip olabilmektir. Türkiye maalesef bu tarz bir teknolojik donanıma sahip değildir. Yakın gelecekte de bu teknolojiye sahip olabilmemiz mümkün gözükmemektedir. 50 sene öncesinde yapılması gereken yatırımlar günümüzde yapılmalıdır.’"