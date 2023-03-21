https://sputniknews.com.tr/20230321/prof-dr-helvaci-turkiyenin-yeni-uretecegi-otomobilde-nadir-toprak-elementlerine-ihtiyac-olacak-1068557288.html
Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
Eskişehir’de nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Helvacı, "Türkiye’de çok büyük maden yatakları bulunmaktadır... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T14:04+0300
2023-03-21T14:04+0300
2023-03-21T14:04+0300
çin
seyir hali
toprak
element
eskişehir
radyo
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Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Prof. Dr. Cahit Helvacı programa konuk olarak Türkiye'deki nadir toprak elementleri hakkında hazırladığı özel dosyayı Sputnik dinleyicileri ile paylaşacak.
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Cahit Helvacı, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu. Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasını değerlendiren Prof. Helvacı, şöyle konuştu:‘50 sene öncesinde yapılması gereken yatırımlar günümüzde yapılmalıdır’Helvacı, nadir toprak elementlerinin kullanılabilir hale getirilmesinin daha önemli olduğu vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
çin
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Ali Çağatay
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Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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tr_TR
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
çin, toprak, element, eskişehir, radyo, аудио
çin, toprak, element, eskişehir, radyo, аудио
Prof. Dr. Helvacı: Türkiye'nin yeni üreteceği otomobilde nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacak
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Eskişehir’de nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Helvacı, "Türkiye’de çok büyük maden yatakları bulunmaktadır ama burada en önemli kısım bu maden yataklarını işleyecek bir teknolojiye sahip olabilmektir. Türkiye maalesef bu tarz bir teknolojik donanıma sahip değildir" dedi.
Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Cahit Helvacı, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk oldu.
Eskişehir Beylikova’da 694 milyon tonluk nadir toprak elementleri rezervinin bulunmasını değerlendiren Prof. Helvacı, şöyle konuştu:
"Nadir toprak elementleri çok değişik kullanma alanlarına sahip madenler barındırmaktadır. Telefonlardan, batarya alaşımlarına, camlardan, seramiklere kadar birçok materyalin içerisinde nadir toprak elementlerini görebilmekteyiz. Türkiye’nin yeni üreteceği otomobilde de nadir toprak elementlerine ihtiyaç olacaktır. Örneğin, tipik bir elektrikli aracın bataryasında, elektrik motorundaki mıknatısta, UV korumalı camında ve LCD ekranlarında nadir toprak elementleri kullanılmaktadır."
‘50 sene öncesinde yapılması gereken yatırımlar günümüzde yapılmalıdır’
Helvacı, nadir toprak elementlerinin kullanılabilir hale getirilmesinin daha önemli olduğu vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Nadir toprak elementlerinin en büyük üreticisi Çin’dir. Rezerv ve kaynak bakımı açısından dan Çin listede ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’de de çok büyük maden yatakları bulunmaktadır ama burada en önemli kısım bu maden yataklarını işleyecek bir teknolojiye sahip olabilmektir. Türkiye maalesef bu tarz bir teknolojik donanıma sahip değildir. Yakın gelecekte de bu teknolojiye sahip olabilmemiz mümkün gözükmemektedir. 50 sene öncesinde yapılması gereken yatırımlar günümüzde yapılmalıdır.’"