https://sputniknews.com.tr/20230321/polonyada-abd-ordusunun-ilk-daimi-garnizonu-faaliyete-basladi-1068576132.html
Polonya’da ABD ordusunun ilk daimi garnizonu faaliyete başladı
Polonya’da ABD ordusunun ilk daimi garnizonu faaliyete başladı
Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Poznan şehrinde ABD ordusunun ilk daimi garnizonunun faaliyete başladığını belirtti. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T17:47+0300
2023-03-21T17:47+0300
2023-03-21T17:51+0300
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abd ordusu
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ülkede ABD ordusunun ilk daimi garnizonunun açılış töreninde, “Bugünden itibaren Poznan’da garnizon faaliyete başladı” diye konuştu.Błaszczak, ABD’nin Polonya’daki daimi askeri varlığının artık “bir olgu haline gelmesinden” duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Polonya’nın Poznan şehrinde Bölgesel Destek Grubu (Area Support Group Poland) ABD Ordu Garnizonu'na (U. S. Army Garrison Poland) dönüştürülmüştü. Polonya’daki garnizon, ABD ordusunun Avrupa’daki sekizinci bölüğü olma özelliğini taşıyor.ABD Başkanı’nın 2022 kararına uygun olarak oluşturulan garnizonun görevleri arasında, ABD askerlerine altyapının sağlanması ve ABD ordusunun Polonya’daki öncü birliklerinin kontrolü ve idaresi yer alıyor.
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polonya, abd, abd ordusu
Polonya’da ABD ordusunun ilk daimi garnizonu faaliyete başladı
17:47 21.03.2023 (güncellendi: 17:51 21.03.2023) Abone ol
Polonya Savunma Bakanı Błaszczak, Poznan şehrinde ABD ordusunun ilk daimi garnizonunun faaliyete başladığını belirtti.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, ülkede ABD ordusunun ilk daimi garnizonunun açılış töreninde, “Bugünden itibaren Poznan’da garnizon faaliyete başladı” diye konuştu.
Błaszczak, ABD’nin Polonya’daki daimi askeri varlığının artık “bir olgu haline gelmesinden” duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Polonya’nın Poznan şehrinde Bölgesel Destek Grubu (Area Support Group Poland) ABD Ordu Garnizonu'na (U. S. Army Garrison Poland) dönüştürülmüştü. Polonya’daki garnizon, ABD ordusunun Avrupa’daki sekizinci bölüğü olma özelliğini taşıyor.
ABD Başkanı’nın 2022 kararına uygun olarak oluşturulan garnizonun görevleri arasında, ABD askerlerine altyapının sağlanması ve ABD ordusunun Polonya’daki öncü birliklerinin kontrolü ve idaresi yer alıyor.