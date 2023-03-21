https://sputniknews.com.tr/20230321/plaja-acil-inis-yapan-ucak-denize-suruklendi-1068554216.html
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi
ABD'nin New York eyaletinde Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel’in pilotluğunu yaptığı küçük bir uçak, motor arızası nedeniyle plaja acil iniş yaparak suya... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:04+0300
2023-03-21T13:04+0300
2023-03-21T13:07+0300
dünya
uçak
abd
plaj
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ABD’nin New York eyaletinde Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel, kullandığı tek motorlu Beechcraft V35 Bonanza tipi uçağı yaşadığı motor arızası nedeniyle Long Island sahiline indirdi. Plaja acil iniş yapan uçak, çarpmanın etkisiyle denize sürüklendi. O anlar, sahilde köpeğini gezdiren bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı. Vanel, bir arkadaşıyla birlikte Brookhaven Havaalanından kalkış yaptığını, bir anda uçağın motor gücünün kesildiği belirtti. Aldığı tek yaranın çenesindeki küçük bir kesik olduğunu aktaran Vanel, "İnsanlara veya herhangi bir mülke yönelik zararı en aza indirmeye çalışırken uçağı en yakın güvenli yere indirdim" ifadelerini kullandı. Federal Havacılık İdaresi (AA) olayla ilgili inceleme başlattı.
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uçak, abd, plaj
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi
13:04 21.03.2023 (güncellendi: 13:07 21.03.2023) Abone ol
ABD'nin New York eyaletinde Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel’in pilotluğunu yaptığı küçük bir uçak, motor arızası nedeniyle plaja acil iniş yaparak suya sürüklendi.
ABD’nin New York eyaletinde Queens Meclis Üyesi Clyde Vanel, kullandığı tek motorlu Beechcraft V35 Bonanza tipi uçağı yaşadığı motor arızası nedeniyle Long Island sahiline indirdi.
Plaja acil iniş yapan uçak, çarpmanın etkisiyle denize sürüklendi. O anlar, sahilde köpeğini gezdiren bir kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vanel, bir arkadaşıyla birlikte Brookhaven Havaalanından kalkış yaptığını, bir anda uçağın motor gücünün kesildiği belirtti.
Aldığı tek yaranın çenesindeki küçük bir kesik olduğunu aktaran Vanel, "İnsanlara veya herhangi bir mülke yönelik zararı en aza indirmeye çalışırken uçağı en yakın güvenli yere indirdim" ifadelerini kullandı.
Federal Havacılık İdaresi (AA) olayla ilgili inceleme başlattı.