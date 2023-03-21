https://sputniknews.com.tr/20230321/peruda-yaku-kasirgasinin-yol-actigi-sellerde-65-kisi-hayatini-kaybetti-1068539136.html

Peru'da Yaku Kasırgası'nın yol açtığı sellerde 65 kişi hayatını kaybetti

Peru'da Yaku Kasırgası'nın yol açtığı sellerde 65 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Peru'da tropik Yaku Kasırgası'nın yol açtığı seller nedeniyle 65 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T07:51+0300

2023-03-21T07:51+0300

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Peru basınında çıkan habere göre, başkent Lima başta ülkenin birçok kentinde etkili olan Yaku Kasırgası sele ve yüzlerce yıkıma yol açtı.Şiddetli kasırga ve sellerde şu ana kadar 65 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.Sivil Savunmanın son raporuna göre, felaketten 66 bin 853 kişi etkilenirken, 9 bin 677 ev zarar gördü, 1541 ev ise kullanılamayacak hale geldi.Ayrıca 56 okul, 116 sağlık merkezi, 239 köprü zarar görürken, 640 kilometrelik yolda ise hasar oluştu.Tarım arazilerinin de büyük zarar gördüğü kasırgada, 11 bin hektarlık ekili alanın tahrip olduğu ve 30 bin 192 büyükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi.Hükümet, felaketten en çok etkilenen 8 bölgenin 154 ilçesinde 6 aylığına olağanüstü (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Servisi (Senamhi), açıklamasında Amazonas, Arequipa, Huancavelica, Lima, Loreto ve San Martin bölgelerindeki 11 nehrin debisinin tehlikeli seviyelere ulaştığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 15 Mart'ta tropik Yaku Kasırgası'nın yol açabileceği iklim olaylarıyla başa çıkmak için başkent Lima'da kırmızı alarm ilan ettiklerini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230307/peruda-nehrin-karsisina-gecmeye-calisan-5-asker-boguldu-1067918061.html

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