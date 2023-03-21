https://sputniknews.com.tr/20230321/pendikte-acil-serviste-guvenlik-gorevlisini-darp-eden-2-zanli-yakalandi-1068574447.html
Pendik'te acil serviste güvenlik görevlisini darp eden 2 zanlı yakalandı
Pendik'te acil serviste güvenlik görevlisini darp eden 2 zanlı yakalandı
İstanbul Pendik'te bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisini darp eden 2 saldırgan gözaltına alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T17:16+0300
2023-03-21T17:16+0300
2023-03-21T17:16+0300
yaşam
hastane
pendik
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Pendik'te bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisini darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nedim A. ile hasta yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle arbede yaşandı.Hastanede 'beyaz kod' verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis, hasta yakını Ercan B. ile Muhammed G'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Muhammed G. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken Ercan B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Güvenlik görevlisinin darp edilmesi, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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hastane, pendik
Pendik'te acil serviste güvenlik görevlisini darp eden 2 zanlı yakalandı
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İstanbul Pendik'te bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisini darp eden 2 saldırgan gözaltına alındı.
Pendik'te bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisini darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Nedim A. ile hasta yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle arbede yaşandı.
Hastanede 'beyaz kod' verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen polis, hasta yakını Ercan B. ile Muhammed G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Muhammed G. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken Ercan B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Güvenlik görevlisinin darp edilmesi, hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.