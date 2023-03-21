https://sputniknews.com.tr/20230321/pakistanda-istihbarat-gorevlisi-tuggeneral-barki-dusuruldugu-pusuda-oldu-1068584866.html
Pakistan'da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki, düşürüldüğü pusuda öldü
Pakistan'da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki, düşürüldüğü pusuda öldü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Servislerarası İstihbarat Kurumunda (ISI) görevli Tuğgeneral Mustafa Kemal Barki militanların saldırısı sonucu hayatını... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T21:59+0300
2023-03-21T21:59+0300
2023-03-21T21:59+0300
dünya
pakistan
suikast
ölüm
pusu
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Barki ve kendisine eşlik eden askerlerin Güney Veziristan’da seyahat halindeyken militanların pususuna düşürüldüğü belirtildi.Açıklamada, çıkan çatışmada Barki ve şoförünün yaşamını yitirdiği, 2’si ağır 7 askerin yaralandığı aktarıldı.Pakistan ordusunun açıklamasında saldırıyı kimin düzenlediğine dair bilgiye yer verilmedi.Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırılar arttı.İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.
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pakistan, suikast, ölüm, pusu
pakistan, suikast, ölüm, pusu
Pakistan'da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki, düşürüldüğü pusuda öldü
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Servislerarası İstihbarat Kurumunda (ISI) görevli Tuğgeneral Mustafa Kemal Barki militanların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Barki ve kendisine eşlik eden askerlerin Güney Veziristan’da seyahat halindeyken militanların pususuna düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada Barki ve şoförünün yaşamını yitirdiği, 2’si ağır 7 askerin yaralandığı aktarıldı.
Pakistan ordusunun açıklamasında saldırıyı kimin düzenlediğine dair bilgiye yer verilmedi.
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırılar arttı.
İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.
Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.