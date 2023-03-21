https://sputniknews.com.tr/20230321/pakistanda-istihbarat-gorevlisi-tuggeneral-barki-dusuruldugu-pusuda-oldu-1068584866.html

Pakistan'da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki, düşürüldüğü pusuda öldü

Pakistan'da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki, düşürüldüğü pusuda öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Servislerarası İstihbarat Kurumunda (ISI) görevli Tuğgeneral Mustafa Kemal Barki militanların saldırısı sonucu hayatını... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T21:59+0300

2023-03-21T21:59+0300

2023-03-21T21:59+0300

dünya

pakistan

suikast

ölüm

pusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068584722_0:0:988:557_1920x0_80_0_0_de0933a50ec1b452d7d7bb845f368b58.png

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Barki ve kendisine eşlik eden askerlerin Güney Veziristan’da seyahat halindeyken militanların pususuna düşürüldüğü belirtildi.Açıklamada, çıkan çatışmada Barki ve şoförünün yaşamını yitirdiği, 2’si ağır 7 askerin yaralandığı aktarıldı.Pakistan ordusunun açıklamasında saldırıyı kimin düzenlediğine dair bilgiye yer verilmedi.Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda saldırılar arttı.İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, suikast, ölüm, pusu