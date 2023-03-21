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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/ozel-askeri-harekatta-yaralanan-askerler-icin-moskovada-ramazan-boyunca-iftar-verilecek-1068565477.html
Özel askeri harekatta yaralanan askerler için Moskova'da Ramazan boyunca iftar verilecek
Özel askeri harekatta yaralanan askerler için Moskova'da Ramazan boyunca iftar verilecek
Moskova Bölgesi Müslümanları Dini Konseyi Başkanı Denis Muhutdinov, Donbass'ta yürütülen özel askeri harekat sırasında yaralanan Müslüman askerler için Ramazan... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:34+0300
2023-03-21T15:34+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
moskova
iftar
asker
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunda basın toplantısı düzenleyen Muhutdinov, harekatta yaralanan ve başta Vişnevskiy Hastanesi olmak üzere Moskova Bölgesi'ndeki hastanelerde tedavi gören Müslüman askerler için Ramazan ayı boyunca iftar düzenleyeceklerini anlattı.İftarları doğrudan yaralı Müslüman askerler için organize edeceklerini belirten Muhutdinov, "Zira tedavi görmelerine ve mevcut durumda kendileri için zorunlu olmamasına rağmen birçok kardeşimiz oruç tutmaya çalışacak" dedi.İftarları hastanelerde vereceklerini kaydeden Muhutdinov, Ramazan ayının herkes için sakin ve huzurlu bir şekilde, barış içinde geçmesini temenni etti.
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rusya, ukrayna, moskova, iftar, asker
rusya, ukrayna, moskova, iftar, asker

Özel askeri harekatta yaralanan askerler için Moskova'da Ramazan boyunca iftar verilecek

15:34 21.03.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Moskova Bölgesi Müslümanları Dini Konseyi Başkanı Denis Muhutdinov, Donbass'ta yürütülen özel askeri harekat sırasında yaralanan Müslüman askerler için Ramazan ayı boyunca iftar düzenleyeceklerini söyledi.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunda basın toplantısı düzenleyen Muhutdinov, harekatta yaralanan ve başta Vişnevskiy Hastanesi olmak üzere Moskova Bölgesi'ndeki hastanelerde tedavi gören Müslüman askerler için Ramazan ayı boyunca iftar düzenleyeceklerini anlattı.
İftarları doğrudan yaralı Müslüman askerler için organize edeceklerini belirten Muhutdinov, "Zira tedavi görmelerine ve mevcut durumda kendileri için zorunlu olmamasına rağmen birçok kardeşimiz oruç tutmaya çalışacak" dedi.
İftarları hastanelerde vereceklerini kaydeden Muhutdinov, Ramazan ayının herkes için sakin ve huzurlu bir şekilde, barış içinde geçmesini temenni etti.
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