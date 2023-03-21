https://sputniknews.com.tr/20230321/ozel-askeri-harekatta-yaralanan-askerler-icin-moskovada-ramazan-boyunca-iftar-verilecek-1068565477.html
Özel askeri harekatta yaralanan askerler için Moskova'da Ramazan boyunca iftar verilecek
Özel askeri harekatta yaralanan askerler için Moskova'da Ramazan boyunca iftar verilecek
Moskova Bölgesi Müslümanları Dini Konseyi Başkanı Denis Muhutdinov, Donbass'ta yürütülen özel askeri harekat sırasında yaralanan Müslüman askerler için Ramazan... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T15:34+0300
2023-03-21T15:34+0300
2023-03-21T15:34+0300
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moskova
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asker
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Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunda basın toplantısı düzenleyen Muhutdinov, harekatta yaralanan ve başta Vişnevskiy Hastanesi olmak üzere Moskova Bölgesi'ndeki hastanelerde tedavi gören Müslüman askerler için Ramazan ayı boyunca iftar düzenleyeceklerini anlattı.İftarları doğrudan yaralı Müslüman askerler için organize edeceklerini belirten Muhutdinov, "Zira tedavi görmelerine ve mevcut durumda kendileri için zorunlu olmamasına rağmen birçok kardeşimiz oruç tutmaya çalışacak" dedi.İftarları hastanelerde vereceklerini kaydeden Muhutdinov, Ramazan ayının herkes için sakin ve huzurlu bir şekilde, barış içinde geçmesini temenni etti.
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rusya, ukrayna, moskova, iftar, asker
rusya, ukrayna, moskova, iftar, asker
Özel askeri harekatta yaralanan askerler için Moskova'da Ramazan boyunca iftar verilecek
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Moskova Bölgesi Müslümanları Dini Konseyi Başkanı Denis Muhutdinov, Donbass'ta yürütülen özel askeri harekat sırasında yaralanan Müslüman askerler için Ramazan ayı boyunca iftar düzenleyeceklerini söyledi.
Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya medya grubunda basın toplantısı düzenleyen Muhutdinov, harekatta yaralanan ve başta Vişnevskiy Hastanesi olmak üzere Moskova Bölgesi'ndeki hastanelerde tedavi gören Müslüman askerler için Ramazan ayı boyunca iftar düzenleyeceklerini anlattı.
İftarları doğrudan yaralı Müslüman askerler için organize edeceklerini belirten Muhutdinov, "Zira tedavi görmelerine ve mevcut durumda kendileri için zorunlu olmamasına rağmen birçok kardeşimiz oruç tutmaya çalışacak" dedi.
İftarları hastanelerde vereceklerini kaydeden Muhutdinov, Ramazan ayının herkes için sakin ve huzurlu bir şekilde, barış içinde geçmesini temenni etti.