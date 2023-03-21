https://sputniknews.com.tr/20230321/nebenzya-abd-bmgkde-irak-toplantisini-bozdu-1068537407.html
Nebenzya: ABD, BMGK’de Irak toplantısını bozdu
Nebenzya: ABD, BMGK’de Irak toplantısını bozdu
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Irak Savaşı’nın 20. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın çağırdığı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T04:56+0300
2023-03-21T04:56+0300
2023-03-21T04:56+0300
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abd
rusya
vasiliy nebenzya
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Konsey’in bugünkü çalışma programında ilk önce Sudan’daki komple geçişe destek misyonuyla ilgili bir oturum vardı. Ardından Batı ülkelerinden, bu oturumu, Kuzey Kore’nin füze denemelerinin sonrasına çekme talebi geldi. Ancak “çeşitli” bölümü kapsamında, ABD’nin Irak’a saldırısının 20. yıldönümünü görüşmeyi planladığımızı ve bunu yapmanın tek yolunun Sudan’la ilgili toplantının devamında yapmak olduğunu öğrenir öğrenmez kirli manevra prosedürlerine başvurarak ilk Kuzey Kore toplantısının, ardından Sudan toplantısının olması gerektiğinde ısrar ettiler” diye açıkladı.Nebenzya, “Böyle davranarak “çeşitli” bölümündeki görüşmemizin etkinliğini bulanıklaştırmak istediler” diye ekledi.Sudan görüşmesinin ardından da ABD’nin organize ettiği gayri resmi LGBT toplantısının rezerve edildiğine dikkat çeken Rus diplomat, “ABD, Irak’taki suçlarının ifşa olmasına ilgi duymuyor” diye kaydetti.
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abd, rusya, vasiliy nebenzya
abd, rusya, vasiliy nebenzya
Nebenzya: ABD, BMGK’de Irak toplantısını bozdu
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Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Irak Savaşı’nın 20. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın çağırdığı toplantıyı bozmak için kirli yöntemlere başvurduğunu belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, “Konsey’in bugünkü çalışma programında ilk önce Sudan’daki komple geçişe destek misyonuyla ilgili bir oturum vardı. Ardından Batı ülkelerinden, bu oturumu, Kuzey Kore’nin füze denemelerinin sonrasına çekme talebi geldi. Ancak “çeşitli” bölümü kapsamında, ABD’nin Irak’a saldırısının 20. yıldönümünü görüşmeyi planladığımızı ve bunu yapmanın tek yolunun Sudan’la ilgili toplantının devamında yapmak olduğunu öğrenir öğrenmez kirli manevra prosedürlerine başvurarak ilk Kuzey Kore toplantısının, ardından Sudan toplantısının olması gerektiğinde ısrar ettiler” diye açıkladı.
Nebenzya, “Böyle davranarak “çeşitli” bölümündeki görüşmemizin etkinliğini bulanıklaştırmak istediler” diye ekledi.
Sudan görüşmesinin ardından da ABD’nin organize ettiği gayri resmi LGBT toplantısının rezerve edildiğine dikkat çeken Rus diplomat, “ABD, Irak’taki suçlarının ifşa olmasına ilgi duymuyor” diye kaydetti.