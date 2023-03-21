Muharrem İnce: Türkiye'ye ittifak öneriyorum, CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi
22:23 21.03.2023 (güncellendi: 22:52 21.03.2023)
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFA
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Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Atatürk'te sorun olmaz, laiklikte sorun olmaz, bağımsızlıkta sorun olmaz. İlk dört maddeyi, Türk bayrağını, tarikatları tartışmaz. Kuracaksan böyle ittifak kuracaksın" dedi.
Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının canlı yayın konuğu olan Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce "Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Cuk oturur. Atatürk'te sorun olmaz, laiklikte sorun olmaz, bağımsızlıkta sorun olmaz. İlk dört maddeyi, Türk bayrağını, tarikatları tartışmaz. Kuracaksan böyle kuracaksın" açıklamasını yaptı.
İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Hayal görmeyin. Altılı Masa adayı bir buçuk senede zor belirledi. Cumhur ve Millet İttifakı çıkar ittifakıdır. Türkiye'nin iktidar sorunu olduğu gibi muhalefet sorunu da var. Türkiye'yi muhalefet de yönetemez.
Bu iktidarı göndermek için bu muhalefeti de göndermek lazım. Türkiye bu hale muhalefet getirmedi, iktidar getirdi, buna itirazım yok. Olmayacak duaya amin demek istemiyorum. Ortada olmayacak bir dua görüyorum; siyasette algı yöntemiyle, siyasi mühendislikle bu işler yürümez. Salon adamları ile salon adamları. Ben sokak siyasetçisiyim. Dokunurum insanlara. Nişantaşı'nda kafeleri de bilirim, sanayi sitelerini de bilirim.
Muhalefet yüzde 60'la kazanacakmış, ben çıkıntı oluyormuşum! CHP'li Faik Öztrak, Ekmeleddin İhsanoğlu aday olduğu zaman 'Yüzde 60'la kazanıyoruz' demişti. Aynı kişi şimdi aynı lafları ediyor. Ben sadece CHP'nin adayıydım. Ekmeleddin İhsanoğlu 14 partinin adayıydı. Ben sadece CHP'den yüzde 30 fazla oy aldım. İstanbul mitingini keşke yapmasaydım, pişmanım. 'Kazanıyor bu' dendi, keşke o mitingi başladığımızda yapabilseydik.
Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım.
'Seçmenler size neden güvensin, bir daha adam kazandı mesajı gelir mi?'
O mesajı ben attım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, 'seçim ikinci tura kaldı'. Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum. CHP görevini yapmamış. Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK'nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Benim hatam partime güvenmekti. Ben o gençlik, kadın kolları, ilçe başkanlıkları canım ciğerdi. Yukarıda operasyon yapan bu sistemi göçertti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu neredeydi? Herkes bana soruyor. Beni o akşam hançerlediler.
Sayın Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi'yle görüştü, BTP ile görüştü, DP'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı yaptı. Masada İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum. Yani masada geri kalan 4 partinin toplamının 4 katı oyum var. Adım gibi eminim buna.