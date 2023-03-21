https://sputniknews.com.tr/20230321/milli-egitim-bakani-ozer-4-ilde-egitim-kademeli-olarak-basliyor-1068550167.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" dedi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T12:03+0300
2023-03-21T12:03+0300
2023-03-21T12:07+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063864112_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_adcada067d84e8b0d58606d3878392f1.jpg
Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.Bakan Özer, "Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/bakan-ozer-kahramanmarasta-500-celik-konstruksiyon-okul-yapilacak-1068493400.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1a/1063864112_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_9d2d3f2f52e03b26e5e9df17172e0ff3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, deprem
milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, deprem
Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
12:03 21.03.2023 (güncellendi: 12:07 21.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.
Bakan Özer, "Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.