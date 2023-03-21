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SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
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https://sputniknews.com.tr/20230321/milli-egitim-bakani-ozer-4-ilde-egitim-kademeli-olarak-basliyor-1068550167.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" dedi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
milli eğitim bakanlığı
mahmut özer
deprem
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Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.Bakan Özer, "Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/bakan-ozer-kahramanmarasta-500-celik-konstruksiyon-okul-yapilacak-1068493400.html
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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, deprem
milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, deprem

Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

12:03 21.03.2023 (güncellendi: 12:07 21.03.2023)
© İHAMahmut Özer
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.
Bakan Özer, "Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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