https://sputniknews.com.tr/20230321/milli-egitim-bakani-ozer-4-ilde-egitim-kademeli-olarak-basliyor-1068550167.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Özer, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor" dedi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T12:03+0300

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türkiye

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

deprem

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Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde 27 Mart'tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını açıkladı.Bakan Özer, "Depremin etkilediği illerde eğitim-öğretimi sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlam raporu verilen okullarımızda gerçekleştireceğiz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230320/bakan-ozer-kahramanmarasta-500-celik-konstruksiyon-okul-yapilacak-1068493400.html

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milli eğitim bakanlığı, mahmut özer, deprem