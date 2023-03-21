https://sputniknews.com.tr/20230321/meteorolojiden-uyari-kuvvetli-saganak-yagis-ve-firtina-bekleniyor-1068537751.html

Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 21 Mart 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapılırken vatandaşların... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T06:35+0300

2023-03-21T06:35+0300

2023-03-21T06:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 4°C, 18°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 5°C, 16°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 3°C, 17°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 5°C, 17°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 0°C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 8°C, 20°CParçalı ve az bulutluİZMİR 12°C, 20°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 5°C, 21°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın: Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY 7°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluK.MARAŞ 7°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 1°C, 16°CParçalı ve az bulutluKONYA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluSİVAS 0°C, 6°CParçalı, yer yer çok bulutluBatı KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 1°C, 15°CParçalı bulutluDÜZCE 5°C, 17°CParçalı bulutluKASTAMONU -1°C, 15°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 5°C, 10°CParçalı bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 7°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağmurluTRABZON 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -2°C, 4°CParçalı ve çok bulutluKARS 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu,MALATYA 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Ş.Urfa ve Siirt ile Adıyaman'ın doğu kesimlerinin yağmurlu, Siirt'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 6°C, 16°CParçalı bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu, yerel sağanak yağışlıDİYARBAKIR 6°C, 20°CParçalı bulutluGAZİANTEP 6°C, 16°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 8°C, 17°CParçalı bulutlu, çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

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