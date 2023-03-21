Meteorolojiden uyarı: Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel olarak kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından akşam saatlerinde beklenen yağış başladı.
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - İBRAHİM FURKAN ÇELİK-
Meteoroloji 21 Mart 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji vatandaşlara kuvvetli yağış, kuvvetli fırtına ve çığ tehlikesi nedeniyle uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın: Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
K.MARAŞ 7°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 0°C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
DÜZCE 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 10°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu,
Parçalı ve çok bulutlu,
MALATYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Ş.Urfa ve Siirt ile Adıyaman'ın doğu kesimlerinin yağmurlu, Siirt'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı