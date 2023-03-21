https://sputniknews.com.tr/20230321/malide-kacirilan-kizilhac-calisanlari-serbest-birakildi-1068534886.html
Mali'de kaçırılan Kızılhaç çalışanları serbest bırakıldı
Mali'de kaçırılan Kızılhaç çalışanları serbest bırakıldı
Mali'de mart başında kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanı serbest bırakıldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T01:31+0300
2023-03-21T01:31+0300
2023-03-21T01:31+0300
dünya
mali
kızıl haç
adam kaçırma
açıklama
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyinde 4 Mart'ta kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanının 19 Mart'ta salıverildiği belirtildi.Açıklamada, 2 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, çalışanların kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.Mali'de ocak ayında da Dünya Sağlık Örgütü çalışanı kaçırılmış ve şubatta serbest bırakılmıştı.Mali'de terör örgütleri bombalı ve silahlı saldırıların yanı sıra sık sık adam kaçırma faaliyetlerinde bulunuyor.Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
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mali, kızıl haç, adam kaçırma, açıklama
mali, kızıl haç, adam kaçırma, açıklama
Mali'de kaçırılan Kızılhaç çalışanları serbest bırakıldı
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Mali'de mart başında kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanı serbest bırakıldı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyinde 4 Mart'ta kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanının 19 Mart'ta salıverildiği belirtildi.
Açıklamada, 2 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, çalışanların kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.
Mali'de ocak ayında da Dünya Sağlık Örgütü çalışanı kaçırılmış ve şubatta serbest bırakılmıştı.
Mali'de terör örgütleri bombalı ve silahlı saldırıların yanı sıra sık sık adam kaçırma faaliyetlerinde bulunuyor.
Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.