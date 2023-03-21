https://sputniknews.com.tr/20230321/malide-kacirilan-kizilhac-calisanlari-serbest-birakildi-1068534886.html

Mali'de kaçırılan Kızılhaç çalışanları serbest bırakıldı

Mali'de kaçırılan Kızılhaç çalışanları serbest bırakıldı

Mali'de mart başında kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanı serbest bırakıldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T01:31+0300

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dünya

mali

kızıl haç

adam kaçırma

açıklama

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Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyinde 4 Mart'ta kaçırılan 2 Kızılhaç çalışanının 19 Mart'ta salıverildiği belirtildi.Açıklamada, 2 çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, çalışanların kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür edildi.Mali'de ocak ayında da Dünya Sağlık Örgütü çalışanı kaçırılmış ve şubatta serbest bırakılmıştı.Mali'de terör örgütleri bombalı ve silahlı saldırıların yanı sıra sık sık adam kaçırma faaliyetlerinde bulunuyor.Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

mali

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mali, kızıl haç, adam kaçırma, açıklama