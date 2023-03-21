https://sputniknews.com.tr/20230321/kuzey-kore-abd-ile-savasmak-icin-14-milyon-kisi-orduya-kaydoldu-1068536603.html

Kuzey Kore: ABD ile savaşmak için 1.4 milyon kişi orduya kaydoldu

Kuzey Kore: ABD ile savaşmak için 1.4 milyon kişi orduya kaydoldu

Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için 1 milyon 400 bin kişinin orduya yazıldığını duyurdu. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T03:26+0300

2023-03-21T03:26+0300

2023-03-21T03:26+0300

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abd - güney kore ilişkileri

tatbikat

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Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için orduya yazılan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğini açıkladı.Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un da, hafta sonu düzenlenen ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı senaryolu askeri tatbikata katıldığı belirtildi.'Tatbikat işgal provası'ABD ile Güney Kore orduları da bölgede son yılların en kapsamlı tatbikatını sürdürüyor.Kuzey Kore, Güney Kore'nin Başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdi. Tatbikat işgal provası olarak nitelendi.

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kuzey kore, güney kore, abd - güney kore ilişkileri, tatbikat