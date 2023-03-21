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Kuzey Kore: ABD ile savaşmak için 1.4 milyon kişi orduya kaydoldu
Kuzey Kore: ABD ile savaşmak için 1.4 milyon kişi orduya kaydoldu
Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için 1 milyon 400 bin kişinin orduya yazıldığını duyurdu. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T03:26+0300
2023-03-21T03:26+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
abd - güney kore ilişkileri
tatbikat
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Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için orduya yazılan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğini açıkladı.Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un da, hafta sonu düzenlenen ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı senaryolu askeri tatbikata katıldığı belirtildi.'Tatbikat işgal provası'ABD ile Güney Kore orduları da bölgede son yılların en kapsamlı tatbikatını sürdürüyor.Kuzey Kore, Güney Kore'nin Başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdi. Tatbikat işgal provası olarak nitelendi.
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kuzey kore, güney kore, abd - güney kore ilişkileri, tatbikat
kuzey kore, güney kore, abd - güney kore ilişkileri, tatbikat

Kuzey Kore: ABD ile savaşmak için 1.4 milyon kişi orduya kaydoldu

03:26 21.03.2023
© AFP 2023 / Ed JonesKuzey Kore ordusu
Kuzey Kore ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / Ed Jones
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Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için 1 milyon 400 bin kişinin orduya yazıldığını duyurdu.
Kuzey Kore devlet televizyonu, ABD ile savaşmak için orduya yazılan veya kaydını yenileyenlerin sayısının 1 milyon 400 bini geçtiğini açıkladı.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un da, hafta sonu düzenlenen ABD ve Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı senaryolu askeri tatbikata katıldığı belirtildi.

'Tatbikat işgal provası'

ABD ile Güney Kore orduları da bölgede son yılların en kapsamlı tatbikatını sürdürüyor.
Kuzey Kore, Güney Kore'nin Başkenti Seul'e 65 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen tatbikata tepki gösterdi. Tatbikat işgal provası olarak nitelendi.
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