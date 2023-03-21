https://sputniknews.com.tr/20230321/kremlinden-rusya-ve-cin-liderlerinin-ilk-gorusmesine-iliskin-aciklama---1068555415.html

Kremlin’den Rusya ve Çin liderlerinin ilk görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin’den Rusya ve Çin liderlerinin ilk görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in yaptıkları ilk görüşmeye ilişkin açıklamasında liderlerin arasında... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T13:25+0300

2023-03-21T13:25+0300

2023-03-21T13:32+0300

dünya

kremlin

rusya

çin

şi cinping

dmitriy peskov

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068555910_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_9cc615d23fae2eb88b4594bfb4fbd0a7.jpg

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yaptıkları ilk görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Kremlin'in Rus ve Çin liderleri arasındaki müzakerelerin ilk gününü nasıl değerlendirdiği sorusuna, “Gayri resmi kısımda oldukça detaylı bir görüş alışverişinin, ciddi bir sohbetin gerçekleştiği ortada” yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü ayrıca bu görüşmeyle ilgili henüz bir değerlendirme yapmayacağını da söyleyerek, gazetecilere ‘iki devlet başkanının basına açıklama yapmasını’ beklemelerini önerdi. Putin’in Şi’nin bu yıl Çin'i ziyaret etme davetini kabul edip etmeyeceği konusunda da yorum yapmaktan kaçınan Peskov, “Basın açıklamalarının gelmesini bekleyelim. Önden gitmeyelim” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-si-gorusmesi-basladi-1068518260.html

https://sputniknews.com.tr/20230320/cin-devlet-baskani-si-rusya-lideri-putinle-gorusmek-icin-moskovada--1068490685.html

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, rusya, çin, şi cinping, dmitriy peskov, vladimir putin