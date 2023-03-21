https://sputniknews.com.tr/20230321/kremlinden-rusya-ve-cin-liderlerinin-ilk-gorusmesine-iliskin-aciklama---1068555415.html
Kremlin’den Rusya ve Çin liderlerinin ilk görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin’den Rusya ve Çin liderlerinin ilk görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in yaptıkları ilk görüşmeye ilişkin açıklamasında liderlerin arasında... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:25+0300
2023-03-21T13:25+0300
2023-03-21T13:32+0300
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şi cinping
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Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yaptıkları ilk görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Kremlin'in Rus ve Çin liderleri arasındaki müzakerelerin ilk gününü nasıl değerlendirdiği sorusuna, “Gayri resmi kısımda oldukça detaylı bir görüş alışverişinin, ciddi bir sohbetin gerçekleştiği ortada” yanıtını verdi. Kremlin Sözcüsü ayrıca bu görüşmeyle ilgili henüz bir değerlendirme yapmayacağını da söyleyerek, gazetecilere ‘iki devlet başkanının basına açıklama yapmasını’ beklemelerini önerdi. Putin’in Şi’nin bu yıl Çin'i ziyaret etme davetini kabul edip etmeyeceği konusunda da yorum yapmaktan kaçınan Peskov, “Basın açıklamalarının gelmesini bekleyelim. Önden gitmeyelim” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-si-gorusmesi-basladi-1068518260.html
https://sputniknews.com.tr/20230320/cin-devlet-baskani-si-rusya-lideri-putinle-gorusmek-icin-moskovada--1068490685.html
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kremlin, rusya, çin, şi cinping, dmitriy peskov, vladimir putin
kremlin, rusya, çin, şi cinping, dmitriy peskov, vladimir putin
Kremlin’den Rusya ve Çin liderlerinin ilk görüşmesine ilişkin açıklama
13:25 21.03.2023 (güncellendi: 13:32 21.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in yaptıkları ilk görüşmeye ilişkin açıklamasında liderlerin arasında ciddi bir sohbet ve kapsamlı bir görüş alışverişi olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, bugünkü basın toplantısında gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yaptıkları ilk görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, Kremlin'in Rus ve Çin liderleri arasındaki müzakerelerin ilk gününü nasıl değerlendirdiği sorusuna, “Gayri resmi kısımda oldukça detaylı bir görüş alışverişinin, ciddi bir sohbetin gerçekleştiği ortada” yanıtını verdi.
Kremlin Sözcüsü ayrıca bu görüşmeyle ilgili henüz bir değerlendirme yapmayacağını da söyleyerek, gazetecilere ‘iki devlet başkanının basına açıklama yapmasını’ beklemelerini önerdi.
Putin’in Şi’nin bu yıl Çin'i ziyaret etme davetini kabul edip etmeyeceği konusunda da yorum yapmaktan kaçınan Peskov, “Basın açıklamalarının gelmesini bekleyelim. Önden gitmeyelim” diye konuştu.