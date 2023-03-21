https://sputniknews.com.tr/20230321/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-somut-olarak-planlarda-yok-1068581977.html
Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Somut olarak planlarda yok
Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Somut olarak planlarda yok
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası görüşme için tarih vermeyi reddetti. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T20:21+0300
2023-03-21T20:21+0300
2023-03-21T20:27+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarının Putin-Erdoğan görüşmesinin planlarda olup olmadığı sorusuna, “Zamanla olabilir” dedi.Peskov, olası görüşmenin tarihiyle ilgili bir soru üzerine, “Henüz bir şey duyurmayacağız. Somut olarak planlarda yok” ifadesini kullandı.Putin-Şi, Ukrayna’yla ilgili görüşlerini birbirine anlattıPeskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in, Ukrayna için barış planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü, “Ülke liderleri dün bu konudaki pozisyonlarını birbirine anlattı. Her şeyi anlatma fırsatı oldu. Birbirini duydular” dedi.Putin’in BRICS Zirvesi’ne katılımla ilgili karar alınmadıPeskov, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı bağlamında, Putin’in Ağustos’ta Güney Afrika’da yapılacak BRICS Zirvesi’ne katılıp katılmayacağı sorusuna, “Henüz böyle bir karar alınmadı” diye konuştu.Zirveye hazırlık çalışmalarında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna da, “Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor” cevabı verildi.Kremlin Sözcüsü’ne, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatışmış uranyumlu mühimmat verme olasılığı da soruldu.Peskov, “Devlet Başkanı bu konuyla ilgili yorum yaptı. Devlet Başkanı her şey söyledi. Siz duydunuz. Buna bir şeyler ekleme ihtiyacı yok” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/putin-ve-siden-stratejik-isbirliginin-derinlestirilmesine-dair-ortak-bildiri-1068578043.html
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vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi
vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi
Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama: Somut olarak planlarda yok
20:21 21.03.2023 (güncellendi: 20:27 21.03.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olası görüşme için tarih vermeyi reddetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarının Putin-Erdoğan görüşmesinin planlarda olup olmadığı sorusuna, “Zamanla olabilir” dedi.
Peskov, olası görüşmenin tarihiyle ilgili bir soru üzerine, “Henüz bir şey duyurmayacağız. Somut olarak planlarda yok” ifadesini kullandı.
Putin-Şi, Ukrayna’yla ilgili görüşlerini birbirine anlattı
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in, Ukrayna için barış planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu söyledi.
Kremlin Sözcüsü, “Ülke liderleri dün bu konudaki pozisyonlarını birbirine anlattı. Her şeyi anlatma fırsatı oldu. Birbirini duydular” dedi.
Putin’in BRICS Zirvesi’ne katılımla ilgili karar alınmadı
Peskov, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı bağlamında, Putin’in Ağustos’ta Güney Afrika’da yapılacak BRICS Zirvesi’ne katılıp katılmayacağı sorusuna, “Henüz böyle bir karar alınmadı” diye konuştu.
Zirveye hazırlık çalışmalarında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna da, “Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor” cevabı verildi.
Kremlin Sözcüsü’ne, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatışmış uranyumlu mühimmat verme olasılığı da soruldu.
Peskov, “Devlet Başkanı bu konuyla ilgili yorum yaptı. Devlet Başkanı her şey söyledi. Siz duydunuz. Buna bir şeyler ekleme ihtiyacı yok” ifadesini kullandı.