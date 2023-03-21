https://sputniknews.com.tr/20230321/kirimin-cankoy-kentinde-iha-saldirisinin-ardindan-ohal-ilani-1068542883.html

Kırım'ın Canköy kentinde İHA saldırısının ardından OHAL ilanı

Kırım'ın Canköy kentinde İHA saldırısının ardından OHAL ilanı

Canköy Belediye Başkanı İgor İvin, dün gece Ukrayna’nın insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına maruz kalan kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T10:04+0300

2023-03-21T10:04+0300

2023-03-21T10:18+0300

ukrayna krizi

kırım

ohal

ukrayna

iha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1c/1055113343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e1a6fdc696db7dccaf38a12fca5d29b4.jpg

Kırım'da Canköy Belediye Başkanı İgor İvin, dün gece Ukrayna’nın İHA saldırısına maruz kalan kentte olağanüstü hal ilan edildiği bilgisini verdi. Kırım-24 televizyonuna konuşan ve Ukrayna İHA’larının kentte yol açtığı hasarları tespit etme çalışmalarının başlatıldığını söyleyen İvin, “Tesisleri inceleyen çalışma ekipleri oluşturuldu, verilen hasar tespit ediliyor. Düzenleyici çerçeveye göre yedek fondan tazminat ödemeleri yapılacak” ifadelerini kullandı. Kırım lideri Sergey Aksenov dün gece Canköy bölgesinde hava savunma sistemlerinin İHA’lara karşı devreye girdiğini, saldırıda bir kişinin yaralandığını açıklamıştı. Belediye Başkanı İvin ise kentin içinde yer alan birkaç yapının ve elektrik şebekelerinin hasar aldığını duyurmuştu. Kırım liderinin danışmanı Oleg Kryuçkov, İHA’ların patlayıcıların yanı sıra şarapnel ile donatıldığını aktarmıştı.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırım, ohal, ukrayna, iha