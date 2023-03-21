https://sputniknews.com.tr/20230321/kirimin-cankoy-kentinde-iha-saldirisinin-ardindan-ohal-ilani-1068542883.html
Kırım'ın Canköy kentinde İHA saldırısının ardından OHAL ilanı
Kırım'ın Canköy kentinde İHA saldırısının ardından OHAL ilanı
Canköy Belediye Başkanı İgor İvin, dün gece Ukrayna’nın insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına maruz kalan kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T10:04+0300
2023-03-21T10:04+0300
2023-03-21T10:18+0300
ukrayna krizi
kırım
ohal
ukrayna
iha
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Kırım'da Canköy Belediye Başkanı İgor İvin, dün gece Ukrayna’nın İHA saldırısına maruz kalan kentte olağanüstü hal ilan edildiği bilgisini verdi. Kırım-24 televizyonuna konuşan ve Ukrayna İHA’larının kentte yol açtığı hasarları tespit etme çalışmalarının başlatıldığını söyleyen İvin, “Tesisleri inceleyen çalışma ekipleri oluşturuldu, verilen hasar tespit ediliyor. Düzenleyici çerçeveye göre yedek fondan tazminat ödemeleri yapılacak” ifadelerini kullandı. Kırım lideri Sergey Aksenov dün gece Canköy bölgesinde hava savunma sistemlerinin İHA’lara karşı devreye girdiğini, saldırıda bir kişinin yaralandığını açıklamıştı. Belediye Başkanı İvin ise kentin içinde yer alan birkaç yapının ve elektrik şebekelerinin hasar aldığını duyurmuştu. Kırım liderinin danışmanı Oleg Kryuçkov, İHA’ların patlayıcıların yanı sıra şarapnel ile donatıldığını aktarmıştı.
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kırım, ohal, ukrayna, iha
Kırım'ın Canköy kentinde İHA saldırısının ardından OHAL ilanı
10:04 21.03.2023 (güncellendi: 10:18 21.03.2023) Abone ol
Canköy Belediye Başkanı İgor İvin, dün gece Ukrayna’nın insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına maruz kalan kentte olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
Kırım'da Canköy Belediye Başkanı İgor İvin, dün gece Ukrayna’nın İHA saldırısına maruz kalan kentte olağanüstü hal ilan edildiği bilgisini verdi.
Kırım-24 televizyonuna konuşan ve Ukrayna İHA’larının kentte yol açtığı hasarları tespit etme çalışmalarının başlatıldığını söyleyen İvin, “Tesisleri inceleyen çalışma ekipleri oluşturuldu, verilen hasar tespit ediliyor. Düzenleyici çerçeveye göre yedek fondan tazminat ödemeleri yapılacak” ifadelerini kullandı.
Kırım lideri Sergey Aksenov dün gece Canköy bölgesinde hava savunma sistemlerinin İHA’lara karşı devreye girdiğini, saldırıda bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Belediye Başkanı İvin ise kentin içinde yer alan birkaç yapının ve elektrik şebekelerinin hasar aldığını duyurmuştu.
Kırım liderinin danışmanı Oleg Kryuçkov, İHA’ların patlayıcıların yanı sıra şarapnel ile donatıldığını aktarmıştı.