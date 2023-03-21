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Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi
Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki özel askeri operasyonu için Rusya'ya ölümcül silah... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Çin'in konuyu masadan kaldıracağını düşünmüyoruz ama o yönde hareket etmediler. Ölümcül silahlar sağlamak üzere olduklarına veya sağlamayı planladıklarına dair hiçbir işaret görmedik" açıklamasında bulundu.Kirby ayrıca, Rusya ile İran arasındaki savunma ilişkilerinin de keskinleştiğini söyledi.
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john kirby, çin, abd, rusya
john kirby, çin, abd, rusya

Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi

23:53 21.03.2023
© JIM WATSONBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© JIM WATSON
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki özel askeri operasyonu için Rusya'ya ölümcül silah sağlamayı planladığına dair hiçbir işaret görmediğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Çin'in konuyu masadan kaldıracağını düşünmüyoruz ama o yönde hareket etmediler. Ölümcül silahlar sağlamak üzere olduklarına veya sağlamayı planladıklarına dair hiçbir işaret görmedik" açıklamasında bulundu.

Kirby ayrıca, Rusya ile İran arasındaki savunma ilişkilerinin de keskinleştiğini söyledi.
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