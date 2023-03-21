https://sputniknews.com.tr/20230321/kirby-abd-cinin-rusyaya-olumcul-silah-sevkiyati-planladigina-dair-bir-isaret-gormedi-1068587706.html

Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi

Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki özel askeri operasyonu için Rusya'ya ölümcül silah... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

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john kirby

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abd

rusya

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Çin'in konuyu masadan kaldıracağını düşünmüyoruz ama o yönde hareket etmediler. Ölümcül silahlar sağlamak üzere olduklarına veya sağlamayı planladıklarına dair hiçbir işaret görmedik" açıklamasında bulundu.Kirby ayrıca, Rusya ile İran arasındaki savunma ilişkilerinin de keskinleştiğini söyledi.

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