https://sputniknews.com.tr/20230321/kirby-abd-cinin-rusyaya-olumcul-silah-sevkiyati-planladigina-dair-bir-isaret-gormedi-1068587706.html
Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi
Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki özel askeri operasyonu için Rusya'ya ölümcül silah... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T23:53+0300
2023-03-21T23:53+0300
2023-03-21T23:53+0300
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john kirby
çin
abd
rusya
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Çin'in konuyu masadan kaldıracağını düşünmüyoruz ama o yönde hareket etmediler. Ölümcül silahlar sağlamak üzere olduklarına veya sağlamayı planladıklarına dair hiçbir işaret görmedik" açıklamasında bulundu.Kirby ayrıca, Rusya ile İran arasındaki savunma ilişkilerinin de keskinleştiğini söyledi.
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john kirby, çin, abd, rusya
john kirby, çin, abd, rusya
Kirby: ABD, Çin'in Rusya'ya ölümcül silah sevkiyatı planladığına dair bir işaret görmedi
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Çin'in Ukrayna'daki özel askeri operasyonu için Rusya'ya ölümcül silah sağlamayı planladığına dair hiçbir işaret görmediğini söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Çin'in konuyu masadan kaldıracağını düşünmüyoruz ama o yönde hareket etmediler. Ölümcül silahlar sağlamak üzere olduklarına veya sağlamayı planladıklarına dair hiçbir işaret görmedik" açıklamasında bulundu.
Kirby ayrıca, Rusya ile İran arasındaki savunma ilişkilerinin de keskinleştiğini söyledi.