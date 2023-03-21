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Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AFAD'ın evrak bölümünde yangın çıktı" başlıklı haberi alıntılayarak, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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politika
kemal kılıçdaroğlu
afad
yangın
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Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, afad, yangın
kemal kılıçdaroğlu, afad, yangın

Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen

16:19 21.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AFAD'ın evrak bölümünde yangın çıktı" başlıklı haberi alıntılayarak, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" dedi.
Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" ifadelerini kullandı.
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