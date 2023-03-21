Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen

© CHP/ALP EREN KAYA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.