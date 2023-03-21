https://sputniknews.com.tr/20230321/kilicdaroglundan-afada-belgeleri-yakalim-derken-binalari-da-yakmayin-lutfen-1068569160.html
Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AFAD'ın evrak bölümünde yangın çıktı" başlıklı haberi alıntılayarak, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T16:19+0300
2023-03-21T16:19+0300
2023-03-21T16:19+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
afad
yangın
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Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" ifadelerini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, afad, yangın
kemal kılıçdaroğlu, afad, yangın
Kılıçdaroğlu'ndan AFAD'a: Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "AFAD'ın evrak bölümünde yangın çıktı" başlıklı haberi alıntılayarak, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" dedi.
Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen" ifadelerini kullandı.