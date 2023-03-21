Kılıçdaroğlu: Dükkanı yıkılan, ödeyecek parası olmayan depremzededen borcunu istiyorsunuz

Her çocuğun karnının doyduğu bir Türkiye, esnafın rahat ettiği bir Türkiye, fabrikada çalışan işçinin işini bitirdikten sonra evine huzur içinde döndüğü bir Türkiye düşlüyorum. Böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Kimse inancı, kimliği ve yaşam tarzı nedeniyle ötekileştirilmesin. Her çocuğun karnının doyduğu bir Türkiye, esnafın rahat ettiği bir Türkiye, fabrikada çalışan işçinin işini bitirdikten sonra evine huzur içinde döndüğü bir Türkiye düşlüyorum. Böyle bir Türkiye olsun istiyorum. Kimse inancı, kimliği ve yaşam tarzı nedeniyle ötekileştirilmesin.

Birimiz hastaysak 85 milyonumuz o gün hastadır. Birlikte olmanın beraber olmanın yolunu bulmak zorundayız. Çok ayrıştık, çok kutuplaştık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. İsteriz ki herkesin karnı doysun. Her anne üniversiteyi bitiren çocuğunun iyi bir işi olsun ister. Bunlar olmayınca büyüyemiyoruz, işsizlik sorununu çözemiyoruz. Söz veriyorum beraber birlikte bütün sorunları aşacağız. Birimiz hastaysak 85 milyonumuz o gün hastadır. Birlikte olmanın beraber olmanın yolunu bulmak zorundayız. Çok ayrıştık, çok kutuplaştık. Türkiye'nin buradan çıkması lazım. İsteriz ki herkesin karnı doysun. Her anne üniversiteyi bitiren çocuğunun iyi bir işi olsun ister. Bunlar olmayınca büyüyemiyoruz, işsizlik sorununu çözemiyoruz. Söz veriyorum beraber birlikte bütün sorunları aşacağız.

Saraylarda gözüm yok, sizler gibi yaşamak istiyorum. Bu toplumun ayağa kalkması lazım. Bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım. Saraylarda gözüm yok, sizler gibi yaşamak istiyorum. Bu toplumun ayağa kalkması lazım. Bu toplumun büyümesi, gelişmesi lazım.

Bu binaları sizden ücret almadan teslim edersem helallik isteyebilirim. Kabahat bendeydi, sizin kusurunuz yoktu. 'Ölenleri geri getiremem ama beş kuruş almadan binaları, ahırları size teslim edeceğim' dersen helalleşme olur. Bu binaları sizden ücret almadan teslim edersem helallik isteyebilirim. Kabahat bendeydi, sizin kusurunuz yoktu. 'Ölenleri geri getiremem ama beş kuruş almadan binaları, ahırları size teslim edeceğim' dersen helalleşme olur.

Adamın dükkanı zaten yıkılmış, bankaya ödeyecek parası yok, işi yok. Diyorsunuz ki faizini borcunu öde. Avukatlarla konuştum, sizden para istendiğinde dava açabilirsiniz. Bankadan bina güçlendirmesi için sıfır faizli kredi vereceğiz. Adamın dükkanı zaten yıkılmış, bankaya ödeyecek parası yok, işi yok. Diyorsunuz ki faizini borcunu öde. Avukatlarla konuştum, sizden para istendiğinde dava açabilirsiniz. Bankadan bina güçlendirmesi için sıfır faizli kredi vereceğiz.

Müteahhitliği kurala bağlayacağız, her önünde gelen müteahhitlik yapamayacak. Müteahhitliği kurala bağlayacağız, her önünde gelen müteahhitlik yapamayacak.