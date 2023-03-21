Japonya'da kiraz çiçekleri açtı, halk parklara akın etti

© İHA Japonya'yı ziyaret etmek için özellikle Sakura mevsimini beklediğini belirten Avustralya turist Ashton Kevin, "Japonya'ya ilk gelişim. Kültürün ve yemeklerin tadını çıkarıyorum. Herkesin salgın öncesindeki gibi günlük faaliyetlerini sürdürdüğünü görmek çok iyi. Ayrıca herkes çok arkadaş canlısı. Sakura mevsimi dolasıyla çok fazla turist var ve çiçekler çok güzel" ifadelerini kullandı.