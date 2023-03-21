https://sputniknews.com.tr/20230321/japonya-basbakani-kisidadan-ukrayna-ziyareti-1068555740.html
Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti
Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün Kiev'e resmi ziyaret düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Kişida, Ukrayna'nın... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:27+0300
2023-03-21T13:27+0300
2023-03-21T13:32+0300
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Japon yayın kuruluşu NHK, Başbakan Fumio Kişida'nın salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere Kiev'e gittiğini duyurdu.Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu vesileyle Başbakan Kişida, Devlet Başkanı Zelenskiy'e onun liderliğine yurdunu korumak için direnen Ukrayna halkının cesaretine ve azmine duyduğu saygıyı ifade edecek" denildi.Açıklamada, "Kişida, Japonya ve Japonya'nın başkanı olduğu G7 olarak Ukrayna'ya yönelik dayanışmamızı ve sarsılmaz desteğimizi doğrudan iletecek" ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada liderlerin ikili işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını yineleyecekleri kaydedildi.Bununla birlikte Kişida, Ukrayna'dan sonra Polonya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.Kişida'nın ziyareti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.Japonya ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının da etkisiyle de yükseliyor.Tokyo'nun mayıs ayında düzenlenmesi planlanan G7 zirvesine başkanlık etmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-basbakani-misustin-ile-cin-lideri-si-arasindaki-gorusme-basladi-1068547498.html
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japonya, çin, ukrayna, fumio kişida, vladimir zelenskiy
japonya, çin, ukrayna, fumio kişida, vladimir zelenskiy
Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti
13:27 21.03.2023 (güncellendi: 13:32 21.03.2023) Abone ol
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün Kiev'e resmi ziyaret düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Kişida, Ukrayna'nın ardından Polonya'ya geçecek.
Japon yayın kuruluşu NHK, Başbakan Fumio Kişida'nın salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere Kiev'e gittiğini duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu vesileyle Başbakan Kişida, Devlet Başkanı Zelenskiy'e onun liderliğine yurdunu korumak için direnen Ukrayna halkının cesaretine ve azmine duyduğu saygıyı ifade edecek" denildi.
Açıklamada, "Kişida, Japonya ve Japonya'nın başkanı olduğu G7 olarak Ukrayna'ya yönelik dayanışmamızı ve sarsılmaz desteğimizi doğrudan iletecek" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada liderlerin ikili işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını yineleyecekleri kaydedildi.
Bununla birlikte Kişida, Ukrayna'dan sonra Polonya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.
Kişida'nın ziyareti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.
Japonya ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının da etkisiyle de yükseliyor.
Tokyo'nun mayıs ayında düzenlenmesi planlanan G7 zirvesine başkanlık etmesi planlanıyor.