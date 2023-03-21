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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/japonya-basbakani-kisidadan-ukrayna-ziyareti-1068555740.html
Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti
Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti
Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün Kiev'e resmi ziyaret düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Kişida, Ukrayna'nın... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:27+0300
2023-03-21T13:32+0300
ukrayna krizi
japonya
çin
ukrayna
fumio kişida
vladimir zelenskiy
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Japon yayın kuruluşu NHK, Başbakan Fumio Kişida'nın salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere Kiev'e gittiğini duyurdu.Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu vesileyle Başbakan Kişida, Devlet Başkanı Zelenskiy'e onun liderliğine yurdunu korumak için direnen Ukrayna halkının cesaretine ve azmine duyduğu saygıyı ifade edecek" denildi.Açıklamada, "Kişida, Japonya ve Japonya'nın başkanı olduğu G7 olarak Ukrayna'ya yönelik dayanışmamızı ve sarsılmaz desteğimizi doğrudan iletecek" ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada liderlerin ikili işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını yineleyecekleri kaydedildi.Bununla birlikte Kişida, Ukrayna'dan sonra Polonya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.Kişida'nın ziyareti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.Japonya ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının da etkisiyle de yükseliyor.Tokyo'nun mayıs ayında düzenlenmesi planlanan G7 zirvesine başkanlık etmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-basbakani-misustin-ile-cin-lideri-si-arasindaki-gorusme-basladi-1068547498.html
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japonya, çin, ukrayna, fumio kişida, vladimir zelenskiy
japonya, çin, ukrayna, fumio kişida, vladimir zelenskiy

Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti

13:27 21.03.2023 (güncellendi: 13:32 21.03.2023)
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNOFumio Kişida - Vladimir Zelenskiy
Fumio Kişida - Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO
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Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün Kiev'e resmi ziyaret düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Kişida, Ukrayna'nın ardından Polonya'ya geçecek.
Japon yayın kuruluşu NHK, Başbakan Fumio Kişida'nın salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere Kiev'e gittiğini duyurdu.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu vesileyle Başbakan Kişida, Devlet Başkanı Zelenskiy'e onun liderliğine yurdunu korumak için direnen Ukrayna halkının cesaretine ve azmine duyduğu saygıyı ifade edecek" denildi.
Açıklamada, "Kişida, Japonya ve Japonya'nın başkanı olduğu G7 olarak Ukrayna'ya yönelik dayanışmamızı ve sarsılmaz desteğimizi doğrudan iletecek" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada liderlerin ikili işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını yineleyecekleri kaydedildi.
Bununla birlikte Kişida, Ukrayna'dan sonra Polonya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.
Kişida'nın ziyareti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.
Japonya ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının da etkisiyle de yükseliyor.
Tokyo'nun mayıs ayında düzenlenmesi planlanan G7 zirvesine başkanlık etmesi planlanıyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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