https://sputniknews.com.tr/20230321/japonya-basbakani-kisidadan-ukrayna-ziyareti-1068555740.html

Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti

Çin liderinin Rusya'ya gitmesinin ardından Japonya Başbakanı'ndan sürpriz Ukrayna ziyareti

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün Kiev'e resmi ziyaret düzenleyerek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Kişida, Ukrayna'nın... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T13:27+0300

2023-03-21T13:27+0300

2023-03-21T13:32+0300

ukrayna krizi

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çin

ukrayna

fumio kişida

vladimir zelenskiy

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Japon yayın kuruluşu NHK, Başbakan Fumio Kişida'nın salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmek üzere Kiev'e gittiğini duyurdu.Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu vesileyle Başbakan Kişida, Devlet Başkanı Zelenskiy'e onun liderliğine yurdunu korumak için direnen Ukrayna halkının cesaretine ve azmine duyduğu saygıyı ifade edecek" denildi.Açıklamada, "Kişida, Japonya ve Japonya'nın başkanı olduğu G7 olarak Ukrayna'ya yönelik dayanışmamızı ve sarsılmaz desteğimizi doğrudan iletecek" ifadelerine yer verildi.Ayrıca açıklamada liderlerin ikili işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını yineleyecekleri kaydedildi.Bununla birlikte Kişida, Ukrayna'dan sonra Polonya'yı ziyaret etmeyi planlıyor.Kişida'nın ziyareti, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya yaptığı ziyaretin ardından geldi.Japonya ile Çin arasındaki gerilim, son dönemde Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatlarının da etkisiyle de yükseliyor.Tokyo'nun mayıs ayında düzenlenmesi planlanan G7 zirvesine başkanlık etmesi planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230321/rusya-basbakani-misustin-ile-cin-lideri-si-arasindaki-gorusme-basladi-1068547498.html

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