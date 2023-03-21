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İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu
İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu
İYİ Parti TBMM Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T14:22+0300
2023-03-21T14:39+0300
kemal kılıçdaroğlu
iyi parti
meral akşener
cumhurbaşkanı
ittifak
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İYİ Parti Grubu, Mecliste basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ye bildireceğiz." dedi.Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı.Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıda yer almadı.
https://sputniknews.com.tr/20230321/kilicdaroglu-dukkani-yikilan-odeyecek-parasi-olmayan-depremzededen-borcunu-istiyorsunuz-1068557711.html
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kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener, cumhurbaşkanı, ittifak
kemal kılıçdaroğlu, iyi parti, meral akşener, cumhurbaşkanı, ittifak

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu

14:22 21.03.2023 (güncellendi: 14:39 21.03.2023)
© CHp/ALP EREN KAYA Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen "Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli" buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
 Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© CHp/ALP EREN KAYA
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İYİ Parti TBMM Grubu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.
İYİ Parti Grubu, Mecliste basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması konusunda grup kararı almıştır. Bu sürecin gereğini yapmaktadır. Bu kararı YSK'ye bildireceğiz." dedi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü. Mersin Milletvekili Behiç Çelik yurt dışında, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda olduğu için toplantıya katılmadı.
Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da toplantıda yer almadı.
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