Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230321/iyi-parti-kilicdaroglu-icin-toplanacak-1068555228.html
İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak
İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak
CHP'den sonra İYİ Parti'nin de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacağı bildirildi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:20+0300
2023-03-21T13:20+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
politika
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068241404_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1e380f288f23be8ae79b49713f2e38cd.jpg
Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi.Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/bahceli-chp-ile-hdpnin-ertelenmis-bulusmasini-nevruz-gunu-gerceklestirmesi-talihsizlik-resmidir-1068553698.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068241404_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_f910388d8d6216ee31f7c0ca24f6f37b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, politika, iyi parti
kemal kılıçdaroğlu, politika, iyi parti

İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak

13:20 21.03.2023
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP'den sonra İYİ Parti'nin de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacağı bildirildi.
Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
POLİTİKA
Bahçeli: CHP ile HDP'nin ertelenmiş buluşmasını Nevruz Günü gerçekleştirmesi talihsizlik resmidir
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала