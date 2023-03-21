https://sputniknews.com.tr/20230321/iyi-parti-kilicdaroglu-icin-toplanacak-1068555228.html
İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak
İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak
CHP'den sonra İYİ Parti'nin de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacağı bildirildi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T13:20+0300
2023-03-21T13:20+0300
2023-03-21T13:20+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
politika
iyi parti
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Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi.Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/bahceli-chp-ile-hdpnin-ertelenmis-bulusmasini-nevruz-gunu-gerceklestirmesi-talihsizlik-resmidir-1068553698.html
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kemal kılıçdaroğlu, politika, iyi parti
kemal kılıçdaroğlu, politika, iyi parti
İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak
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CHP'den sonra İYİ Parti'nin de bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için grup kararı alacağı bildirildi.
Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi.
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.