İYİ Parti Kılıçdaroğlu için toplanacak

Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.



Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi dün sona erdi.



Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak. Partiler aday gösterecekleri isimler için grup kararı alıyor.