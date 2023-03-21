https://sputniknews.com.tr/20230321/iran-yolcu-ucagi-istanbul-havalimanina-acil-inis-yapti-1068585119.html
İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul-Tahran seferini gerçekleştiren İran menşeli Ata Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kabin basınç arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T22:09+0300
2023-03-21T22:09+0300
2023-03-21T22:09+0300
iran
yolcu uçağı
türkiye
istanbul havalimanı
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Ata Airlines'in yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.
iran
türkiye
istanbul havalimanı
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iran, yolcu uçağı, istanbul havalimanı
iran, yolcu uçağı, istanbul havalimanı
İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
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İstanbul-Tahran seferini gerçekleştiren İran menşeli Ata Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kabin basınç arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Ata Airlines'in yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.
İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.
Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.