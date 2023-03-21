https://sputniknews.com.tr/20230321/iran-yolcu-ucagi-istanbul-havalimanina-acil-inis-yapti-1068585119.html

İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İran yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı

İstanbul-Tahran seferini gerçekleştiren İran menşeli Ata Airlines şirketine ait yolcu uçağı, kabin basınç arızası nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T22:09+0300

2023-03-21T22:09+0300

2023-03-21T22:09+0300

iran

yolcu uçağı

türkiye

istanbul havalimanı

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Ata Airlines'in yolcu uçağı, saat 16.15'te İstanbul Havalimanı'ndan İran'ın Tahran kentine gitmek üzere havalandı. Bir süre sonra kabin basıncı düşen uçağın kaptan pilotu, İstanbul Havalimanı Kule görevlileriyle irtibata geçerek acil iniş izni istedi.İznin verilmesinin ardından uçak, Bolu üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.Uçağın kontrol için uçuştan çekilmesi nedeniyle iptal edilen seferin şirkete ait başka bir uçakla icra edileceği öğrenildi.

iran

türkiye

istanbul havalimanı

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iran, yolcu uçağı, istanbul havalimanı