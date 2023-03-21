İletişimci Ümit Alan: Twitter’da seçmenin oy kararı değişmez, siyasiler Tiktok seçmenini etkilemeli

"Sosyal medyada doğal olmayan şeyler iş yapmıyor. Kılıçdaroğlu’nun mutfak ve çalışma odası videoları bu doğallık için iyi düşünülmüş bir strateji. Dokunabileceğiniz kadar gerçek. Tiktok’ta bunun da ötesinde bir gerçeklik var. Daha demokratik bir sosyal medya. Twitter’a girdiğinizde kendinizi göstermek için ya önceden ünlü olmanız lazım ya da takipçi kazanabilmek için çok emek vermeniz lazım. Tiktok böyle değil. Siz moto kurye olabilirsiniz, inşaat işçisi, tarlada çalışan bir kadın olabilirsiniz, çektiğiniz bir video algoritma tarafından milyonlara ulaştırılabiliyor. Twitter’da siyasete yön verenler üstten bir konuşma yapıyorlar ama bu konuşmaların asıl ulaşması gereken kitle Tiktok’ta. O yüzden siyasilerin hiçbirini ihmal etmemesi gerekiyor.