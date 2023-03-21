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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230321/iletisimci-umit-alan-twitterda-secmenin-oy-karari-degismez-siyasiler-tiktok-secmenini-etkilemeli-1068581580.html
İletişimci Ümit Alan: Twitter’da seçmenin oy kararı değişmez, siyasiler Tiktok seçmenini etkilemeli
İletişimci Ümit Alan: Twitter’da seçmenin oy kararı değişmez, siyasiler Tiktok seçmenini etkilemeli
Seçim sürecinde sosyal medyanın etkisini değerlendiren İletişimci-yazar Ümit Alan "Siyasetle çok içli dışlı olmayan seçmen ve kararsız seçmen Tiktok’ta... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T19:58+0300
2023-03-21T19:58+0300
radyo
akşam postasi
twitter
tiktok
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Türkiye’de 26.5 milyon kullanıcısı olan Tiktok sosyal medya platformunun siyaset ve seçim kampanyalarındaki yerini iletişimci-yazar Ümit Alan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Alan, “Siyasetle çok içli dışlı olmayan seçmen ve kararsız seçmen Tiktok’ta. Twitter işin kolayı ve siyasiler işin kolayına gidiyorlar. Ama Twitter ancak Türkiye’nin yüzde 20’sini örneklem olarak temsil eden bir mecra. Çünkü Twitter’daki seçmen kararını vermiş durumda. Orada yankı odaları var. Oradaki kişilerin oy verme kararını değiştirmek çok zor” dedi.Ümit Alan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Basit vaatle geniş kitle'
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Atilla Güner
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radyo, twitter , tiktok, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
radyo, twitter , tiktok, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi

İletişimci Ümit Alan: Twitter’da seçmenin oy kararı değişmez, siyasiler Tiktok seçmenini etkilemeli

19:58 21.03.2023
© SputnikAkşam Postası- ses kapağı
Akşam Postası- ses kapağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Seçim sürecinde sosyal medyanın etkisini değerlendiren İletişimci-yazar Ümit Alan "Siyasetle çok içli dışlı olmayan seçmen ve kararsız seçmen Tiktok’ta. Twitter’daki seçmen kararını vermiş durumda. Oradaki kişilerin oy verme kararını değiştirmek çok zor" yorumunda bulundu.
Türkiye’de 26.5 milyon kullanıcısı olan Tiktok sosyal medya platformunun siyaset ve seçim kampanyalarındaki yerini iletişimci-yazar Ümit Alan, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.
Alan, “Siyasetle çok içli dışlı olmayan seçmen ve kararsız seçmen Tiktok’ta. Twitter işin kolayı ve siyasiler işin kolayına gidiyorlar. Ama Twitter ancak Türkiye’nin yüzde 20’sini örneklem olarak temsil eden bir mecra. Çünkü Twitter’daki seçmen kararını vermiş durumda. Orada yankı odaları var. Oradaki kişilerin oy verme kararını değiştirmek çok zor” dedi.
Ümit Alan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Sosyal medyada doğal olmayan şeyler iş yapmıyor. Kılıçdaroğlu’nun mutfak ve çalışma odası videoları bu doğallık için iyi düşünülmüş bir strateji. Dokunabileceğiniz kadar gerçek. Tiktok’ta bunun da ötesinde bir gerçeklik var. Daha demokratik bir sosyal medya. Twitter’a girdiğinizde kendinizi göstermek için ya önceden ünlü olmanız lazım ya da takipçi kazanabilmek için çok emek vermeniz lazım. Tiktok böyle değil. Siz moto kurye olabilirsiniz, inşaat işçisi, tarlada çalışan bir kadın olabilirsiniz, çektiğiniz bir video algoritma tarafından milyonlara ulaştırılabiliyor. Twitter’da siyasete yön verenler üstten bir konuşma yapıyorlar ama bu konuşmaların asıl ulaşması gereken kitle Tiktok’ta. O yüzden siyasilerin hiçbirini ihmal etmemesi gerekiyor.

'Basit vaatle geniş kitle'

Tiktoka dışarıdan dans edilen eğlenilen bir yer olarak bakılıyor ama insanlar hayatlarının tamamını siyaset konuşarak geçirmiyor. Tiktok’ta kutuplaşma yok. Twitter’ın böldüğü kutuplaşmanın Tiktok’ta olmadığını görüyoruz. Siyasetçiler burada çok basit vaatlerle çok geniş kitleye ulaşabiliyorlar. Bu mesaja tabi olacak kitle, ki bunlar araştırmalarda kararsız diye geçiyor, çoğu Tiktok’ta kümelenmiş durumda. Çünkü Twitter’daki seçmen kararını vermiş durumda. Orada yankı odaları var. Oradaki kişilerin oy verme kararını değiştirmek çok zor. Siyasetle çok içli dışlı olmayan seçmen ve kararsız seçmen Tiktok’ta. Twitter işin kolayı ve siyasiler işin kolayına gidiyorlar. Ama Twitter ancak Türkiye’nin yüzde 20’sini örneklem olarak temsil eden bir mecra."

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