https://sputniknews.com.tr/20230321/iflas-eden-sri-lankada-sira-imfnin-aci-ilacinda-3-milyar-dolarlik-kredi-anlasmasi-tamam-1068548888.html

İflas eden Sri Lanka'da sıra IMF'nin 'acı ilacında': 3 milyar dolarlık kredi anlaşması tamam

İflas eden Sri Lanka'da sıra IMF'nin 'acı ilacında': 3 milyar dolarlık kredi anlaşması tamam

Tarihinin en büyük ekonomik krizinin geçen yıl halk ayaklanmasına yol açtığı Sri Lanka'da devlet başkanı, yurttaşların çektiği acıların üzerine IMF'nin sıkı... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T11:56+0300

2023-03-21T11:56+0300

2023-03-21T12:08+0300

ekonomi

sri lanka

uluslararası para fonu (imf)

kredi

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Ekonomik kriz yüzünden çıkan halk ayaklanmasında sadece iktidar vitrininin değiştiği Sri Lanka, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) uzun zamandır beklediği yaklaşık 3 milyar dolarlık krediyi aldı.Krediyi, ekonomik hayatta kalma mücadelesi veren ülkelere mali yardım sağlamak için kurulmuş bir mekanizma olan Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) üzerinden sağlayacak olan IMF, ilk 333 milyon dolarlık dilimi hemen ödeyeceği Sri Lanka'ya gelecek aylarda fon aktarımı yapmaya devam edecek.IMF'den yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıldır müzakere edilen anlaşmayla 'makroekonomik istikrarı ve borç sürdürülebilirliğini yeniden tesis etmenin ve Sri Lanka'nın büyüme potansiyelini ortaya çıkarmanın amaçlandığı' dile getirildi. Batılı analistlere göre IMF'nin kredi onayı, ayakta duramayan ekonomisini canlandırmak için çırpınan Güney Asya ada ülkesine çok ihtiyaç duyduğu bir nefes alma sağlayacak.Ekonomik krizin sorumlusu 'Rajapaksa siyasi hanedanının adamı' olan ve halk ayaklanması nedeniyle Rajapaksaların ülkeden kaçması üzerine Temmuz 2022'de Devlet Başkanı koltuğuna oturan Ranil Wickremesinghe, geçen yıl 'Sri Lanka'nın iflas ettiğini ve IMF ile müzakerelerin zor geçtiğini' söylemişti. Şubat 2023'te parlamentoya hitabında ülkenin 2026 yılına kadar iflas halinde kalacağından söz eden Sri Lanka Devlet Başkanı, "Yeni vergi politikalarının kabul edilmesi geniş destek bulmayan bir karar. Unutmayın, ben popüler olmak için orada değilim. Bu ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmak istiyorum. Reform planına devam edersek 2026 yılında iflastan kurtulabiliriz" demişti. Dün IMF'nin kararını öven Wickremesinghe, "75 yıldır bağımsız Sri Lanka'da ekonomik geleceğimiz için bundan daha kritik bir dönem olmamıştı" dedi. 'IMF programına girmenin ülkenin uluslararası sermaye piyasalarında durumunu ve erişimini iyileştirmek için zorunlu olduğunu' söyleyen Sri Lanka Devlet Başkanı, bu sayede 'bir kez daha yetenekler, yatırımcılar ve turistler için çekici bir ülke olduklarını gösterme' temennisinde bulundu. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Sri Lanka'nın krizin üstesinden gelmesi için EFF destekli programı hızlı ve zamanında uygulaması ve reformları güçlü şekilde sahiplenmesi kritik öneme sahip" uyarısı yaptı. 22 milyon nüfuslu ada ülkesi, geçen yıl döviz rezervlerinin rekor seviyelere düşmesi ve dolar bulunamaması yüzünden temel ihtiyaç maddelerinin ithal edilememesi nedeniyle gıda, yakıt ve ilaç kıtlığı yaşadı. Milyonlarca kişi ailelerini besleyemez, araçlarına yakıt bulamaz veya temel ilaçlara erişemez durumda kaldı. Taleplerini duyurma çabalarını bastırmaya çalışan polis ve orduyla çatışan Sri Lankalıların istifasını talep ettikleri Rajapaksa siyasi hanedanının konutları ve saraylarını yakıp yıkması, sonunda eski devlet başkanının ülkeden kaçışı ve iktidar tekelinde vitrin değişikliğine yol açtı. Ancak resmi verilere göre kriz sırasında 300 binden fazla Sri Lankalı geçimini sağlamak üzere iş bulmak için yurtdışına gitti.Bu yıl geçen yıla kıyasla durum görece düzelse de öfke dinmedi. Hükümetin yapmayı göze alamadığı yerel seçimleri erteleme kararına yönelik protestolarda en az bir kişi öldürüldü. 'Ülke ekonomisi doğru yola girene kadar yerel seçim yapmamakta' ısrar eden Wickremesinghe ise "Ekonomi benim önceliğim. Ekonomi gelişmezse ülkemiz diye bir yer olmayacak" dedi.

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sri lanka, uluslararası para fonu (imf), kredi