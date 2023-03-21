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Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi
Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi
Hollanda'nın Tilburg şehrindeki bir geri dönüşüm fabrikasının duvarına çizilen resim 2022'nin 'en iyi duvar sanatı' seçildi. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
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hollanda, fotoğraf, фото, grafiti

Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi

12:13 21.03.2023 (güncellendi: 12:30 21.03.2023)
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Hollanda'nın Tilburg şehrindeki bir geri dönüşüm fabrikasının duvarına çizilen resim 2022'nin 'en iyi duvar sanatı' seçildi.
© AASokak Sanatı Şehirleri Topluluğu (Street Art Cities) tarafından dünya genelinde 1184 şehirdeki sokak sanatı eserleri arasında yapılan oylamada, Tilburg şehrinde geri dönüşüm fabrikasının duvarına çizilen 'Trashure' adlı resim 2022'nin 'en iyi duvar sanatı' eseri oldu. Resmi birinci seçilen 34 yaşındaki sanatçı Kaspar van Leek, Trashure ismini verdikleri eserin gelişim sürecini ve duvara uygulanmasını anlattı.
Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Sokak Sanatı Şehirleri Topluluğu (Street Art Cities) tarafından dünya genelinde 1184 şehirdeki sokak sanatı eserleri arasında yapılan oylamada, Tilburg şehrinde geri dönüşüm fabrikasının duvarına çizilen 'Trashure' adlı resim 2022'nin 'en iyi duvar sanatı' eseri oldu. Resmi birinci seçilen 34 yaşındaki sanatçı Kaspar van Leek, Trashure ismini verdikleri eserin gelişim sürecini ve duvara uygulanmasını anlattı.
© YouTube / Studio GiftigGeri dönüşüm firmasının, fabrika duvarına geri dönüşüm temalı bir resim çizmeleri talebiyle kendilerine geldiğini belirten Van Leek, "Biz de her türlü atığın geri dönüştürülebileceği mesajını vermek için dönüştürülmüş malzemelerden yapılan giysi giyen bir kadın çizdik" dedi.
Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi - Sputnik Türkiye
2/5
© YouTube / Studio Giftig
Geri dönüşüm firmasının, fabrika duvarına geri dönüşüm temalı bir resim çizmeleri talebiyle kendilerine geldiğini belirten Van Leek, "Biz de her türlü atığın geri dönüştürülebileceği mesajını vermek için dönüştürülmüş malzemelerden yapılan giysi giyen bir kadın çizdik" dedi.
© AAVan Leek "Eseri çizmeden önce atıkları inceledik. Dönüştürülmüş kağıt ve plastik poşetlerden yapılmış bir elbise giyen kadını çizdik. Böylece hiçbir şeyin çöp olmaması gerekir fikrini insanlara düşündürtmek istiyoruz" diye konuştu. Van Leek, "Trashure" ismini verdikleri eserin adının İngilizce atık anlamına gelen "trash" ve hazine anlamına gelen 'treasure' kelimelerinin birleşiminden meydana geldiğini anlatarak "Yaratıcı düşünürseniz atıkları çok farklı amaçlarla kullanabilirsiniz" diye konuştu.
Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Van Leek "Eseri çizmeden önce atıkları inceledik. Dönüştürülmüş kağıt ve plastik poşetlerden yapılmış bir elbise giyen kadını çizdik. Böylece hiçbir şeyin çöp olmaması gerekir fikrini insanlara düşündürtmek istiyoruz" diye konuştu. Van Leek, "Trashure" ismini verdikleri eserin adının İngilizce atık anlamına gelen "trash" ve hazine anlamına gelen 'treasure' kelimelerinin birleşiminden meydana geldiğini anlatarak "Yaratıcı düşünürseniz atıkları çok farklı amaçlarla kullanabilirsiniz" diye konuştu.
© YouTube / Studio GiftigBinden fazla şehirden çok sayıda duvar sanatı eseri arasında yapılan oylamada her ülkenin en iyi eserinin seçildiğini aktaran Van Leek, "Bizim resmimizin Hollanda için aday gösterilmesi çok büyük bir onur. Yüzlerce resmin arasından 'Trashure'ün birinci gelmesi çok etkileyici. Birinci seçilmek sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. Eserinin birinci seçilmesinin sebebinin içerisindeki "dönüşüm" ve "yenilenebilirlik" temaları olduğunu dile getiren Van Leek, "Resimdeki tüm unsurları arkadaki merkezde geri dönüştürülmeyi bekleyen malzemeler arasından toplayıp, fotoğrafladık ve bu resmin modelini stüdyomuzda hazırladıktan sonra aslını duvara çizdik. Çizimdeki gerçekçilik de birinci seçilmesinde önemli oldu diye düşünüyorum" dedi.
Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi - Sputnik Türkiye
4/5
© YouTube / Studio Giftig
Binden fazla şehirden çok sayıda duvar sanatı eseri arasında yapılan oylamada her ülkenin en iyi eserinin seçildiğini aktaran Van Leek, "Bizim resmimizin Hollanda için aday gösterilmesi çok büyük bir onur. Yüzlerce resmin arasından 'Trashure'ün birinci gelmesi çok etkileyici. Birinci seçilmek sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. Eserinin birinci seçilmesinin sebebinin içerisindeki "dönüşüm" ve "yenilenebilirlik" temaları olduğunu dile getiren Van Leek, "Resimdeki tüm unsurları arkadaki merkezde geri dönüştürülmeyi bekleyen malzemeler arasından toplayıp, fotoğrafladık ve bu resmin modelini stüdyomuzda hazırladıktan sonra aslını duvara çizdik. Çizimdeki gerçekçilik de birinci seçilmesinde önemli oldu diye düşünüyorum" dedi.
© YouTube / Studio GiftigTreasure'nin 2022'nin en iyi duvar resmi seçilmesinin ardından, Hollanda'da ve dünyada çok ilgi çektiğini dile getiren Van Leek, "Gazete, radyo ve televizyonlardan çok sayıda istek geldi. Resmin birinci seçilmesinden sonra, medyaya verdiğimiz röportajlar sebebiyle tüm hafta çalışamadık" diye konuştu. Van Leek, "Sosyal medya hesaplarımız ve e-posta hesabımız mesajlarla doldu. ABD, Avrupa ve Japonya'dan çok sayıda kişi iletişime geçerek bizi tebrik etti ve oralarda da resim çizmemizi istedi" ifadesini kullandı. Sanatın bir güzelleştirme aracı olduğunu söyleyen Van Leek, proje tamamlandıktan sonra insanların geri dönüşüm merkezinin duvarına çizilen resmi izlemeye geldiklerini belirterek 'geri dönüşüm' ve 'sürdürebilirlik' temaları üzerinde daha fazla çalışmayı düşündüklerini anlattı.
Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi - Sputnik Türkiye
5/5
© YouTube / Studio Giftig
Treasure'nin 2022'nin en iyi duvar resmi seçilmesinin ardından, Hollanda'da ve dünyada çok ilgi çektiğini dile getiren Van Leek, "Gazete, radyo ve televizyonlardan çok sayıda istek geldi. Resmin birinci seçilmesinden sonra, medyaya verdiğimiz röportajlar sebebiyle tüm hafta çalışamadık" diye konuştu. Van Leek, "Sosyal medya hesaplarımız ve e-posta hesabımız mesajlarla doldu. ABD, Avrupa ve Japonya'dan çok sayıda kişi iletişime geçerek bizi tebrik etti ve oralarda da resim çizmemizi istedi" ifadesini kullandı. Sanatın bir güzelleştirme aracı olduğunu söyleyen Van Leek, proje tamamlandıktan sonra insanların geri dönüşüm merkezinin duvarına çizilen resmi izlemeye geldiklerini belirterek 'geri dönüşüm' ve 'sürdürebilirlik' temaları üzerinde daha fazla çalışmayı düşündüklerini anlattı.
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