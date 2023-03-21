Hollanda'da geri dönüşüm fabrikasına çizilen resim 2022'nin en iyi duvar sanatı seçildi

© YouTube / Studio Giftig Binden fazla şehirden çok sayıda duvar sanatı eseri arasında yapılan oylamada her ülkenin en iyi eserinin seçildiğini aktaran Van Leek, "Bizim resmimizin Hollanda için aday gösterilmesi çok büyük bir onur. Yüzlerce resmin arasından 'Trashure'ün birinci gelmesi çok etkileyici. Birinci seçilmek sürpriz oldu" ifadelerini kullandı. Eserinin birinci seçilmesinin sebebinin içerisindeki "dönüşüm" ve "yenilenebilirlik" temaları olduğunu dile getiren Van Leek, "Resimdeki tüm unsurları arkadaki merkezde geri dönüştürülmeyi bekleyen malzemeler arasından toplayıp, fotoğrafladık ve bu resmin modelini stüdyomuzda hazırladıktan sonra aslını duvara çizdik. Çizimdeki gerçekçilik de birinci seçilmesinde önemli oldu diye düşünüyorum" dedi.